Od svježeg voća, povrća i mesa do usisavača: ponuda koju trebate vidjeti prije odlaska u trgovinu

Uz rastuću inflaciju, važnost pametne kupnje dolazi do izražaja kao nikada prije. Umjesto da vas svaka kupnja namirnica koje su vam potrebne podsjeti koliko je sve poskupjelo, uz Eurospin možete napuniti hladnjak i opremiti dom bez prevelikog opterećenja za kućni budžet.

Najnoviji katalog koji vrijedi od 10. do 16 rujna donosi pametne odabire, a posebno se ističu svakodnevne prehrambene namirnice koje se u ovom razdoblju mogu kupiti po najnižim cijenama u posljednjih 30 dana u velikim pakiranjima, čime se ostvaruje značajna ušteda.

Foto: Shutterstock

Tu je i sjajna Ograničena ŠOK ponuda koja uključuje i namještaj te različite proizvode za dom te kućanske aparate, sve po cijenama koje se ističu kao najpovoljnije na tržištu. I u novom katalogu Eurospina uvjerili smo se da je riječ o trgovačkom lancu koji donosi kvalitetne proizvode po super cijenama, a mi smo ovdje izdvojili samo neke od njih.

Pametna kupnja počinje ovdje: sve što trebate po povoljnoj cijeni i praktičnim pakiranjima

Primjerice, u Eurospin mesnici možete pronaći obiteljsko pakiranje domaćeg pilećeg filea od prsa po fantastičnoj cijeni od 5,99 eura za kilogram, s time da meso dolazi s oznakom Hrvatski proizvod. U katalogu smo pronašli i paket od 6 kom. mlijeka Land Latte 1,5% mliječne masti po cijeni od 4,50 eura za 6 X 1 L, što znači da vas litra mlijeka košta svega 0,75 eura! Količine su ograničene, pa stoga ovu izvrsnu ponudu treba iskoristiti što prije.

U katalogu Eurospina koji vrijedi od 10. do 16. rujna smo otkrili i izvrstan izbor svježeg voća i povrća, a ovdje izdvajamo Grožđe u pakiranju od 2 kg po cijeni od 3,15 eura (ograničena količina) u rubrici Velika pakiranja čekaju vas i Naranče po cijeni od 2,39 eura za 2 kilograma.

Foto: Shutterstock

Za super povoljnu cijenu sniženu za 30% možete kupiti i Luk žuti u pakiranju od 2 kilograma po cijeni od 1,35 eura, te Krumpir pakiran u vreće od 10 kilograma za svega 4,49 eura, što znači da će vas kilogram krumpira stajati svega 0,45 eura. Super povoljno, zar ne?

Kao pametnu kupnju iz najnovijeg Eurospin kataloga moramo istaknuti odličan izbor Obiteljskog pakiranja svježeg mesa. Primjerice, Eurospin vas poziva da iskoristite tople jesenske dane i organizirate roštilj za obitelj i prijatelje, a za tu priliku možete kupiti ćevapčiće od miješanog mesa u pakiranju od 1 kilogram po cijeni koja je sada snižena za 32% i iznosi svega 5,09 eura.

Od svježeg mesa svakako treba izdvojiti i Obiteljsko pakiranje ukusnog svinjskog buta bez kosti koji je u ovom razdoblju od 10. do 16. rujna snižen za čak 38% i cijena mu je nevjerojatnih 3,99 eura za kilogram.

Foto: Shutterstock

Pametna ušteda u novom katalogu donosi odličan izbor finih slatkiša i sireva od kojih su tu sladoledi na štapiću robne marke Dolciando Big Cioc badem u pakiranju od 6 kom za svega 4,99 eura te Dolciando hrskavi korneti u pakiranju od 12 komada za 4,99 eura, ali količine su ograničene, stoga požurite.

Gurmani koji ne mogu bez sira i sirnih proizvoda također dolaze na svoje jer je sir Brie robne marke Land u pakiranju od 500 grama dostupan za 4,39 eura, a sir Mozzarella Julienne (500 grama) za povoljnih 3,99 eura, dok je topljeni sir u listićima u pakiranju od 800 grama sada svega 4,59 eura! I ovi proizvodi dostupni su u ograničenim količinama, pa ako se želite opskrbiti ovim delikatesama po super povoljnim cijenama, nemojte čekati zadnji dan!

Velika pakiranja proizvoda koji se savršeno nadopunjuju, po cijeni koja će vas oduševiti

U novom Eurospin katalogu pažnju su nam privukli i mnogi proizvodi koji se sada mogu kupiti po nesvakidašnje povoljnim cijenama, a međusobno se savršeno nadopunjuju. Tako su tu Tre Mulini tjestenina spaghetti u pakiranju od 1,5 kilograma za samo 1,69 eura, ali i Tre Mulini tjestenina mezze penne rigate od 1,5 kg za 1,69 eura te paket od 6 Delizie dal Sole konzervi sjeckane rajčice za samo 2,99 eura, što je savršena prilika za sve ljubitelje mediteranske kuhinje. Svi spomenuti proizvodi su također dostupni u ograničenim količinama.

U slučaju da trebate obnoviti svoje zalihe slatkiša, u katalogu smo pronašli nešto za svakoga i za svaku priliku. Naši favoriti su Dolciando namaz od lješnjaka u pakiranju od 1 kilograma za 4,49 eura (ograničene količine), Tre Mulini muesli mliječna čokolada (500 grama) za 2,89 eura (bez palminog ulja), a tu su i Dolciando keksi frolini s komadićima čokolade/kakao lješnjak u pakiranju od 1 kg (bez palminog ulja) za samo 2,99 eura.

Foto: Shutterstock

U katalogu Eurospin koji je aktualan od 10. do 16. rujna, pametna kupnja svakako se donosi i na delikatese koje se mogu pronaći po najnižoj cijeni u posljednjih 30 dana, a to su šunka u ovitku Gold po cijeni od 0,65 eura za 100 grama, Čajna kobasica snižena za 31% po cijeni od 1,09 eura za 100 grama te Kraljevski sir kolut snižen za 33% čija cijena sada iznosi 1,19 eura za 100 grama.

Valja istaknuti Ograničenu ponudu koja donosi niz odličnih proizvoda za opremanje doma po super povoljnim cijenama. Primjerice, tu je Kutna vješalica čija se visina i kut mogu podesiti, a ima i praktičnu policu za odlaganje cipela ili torbica, a dostupna je za samo 14,99 eura. U ponudi je Polica s četiri pretinca za nevjerojatnih 5,99 eura, te elegantan Stalak za cipele za 12,99 eura. Svi proizvodi dostupni su u ograničenim količinama, a ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Ponuda električnih uređaja za dom po cijeni koja će vas šokirati, ali u ovom slučaju u pozitivnom smislu

U novom katalogu Eurospina posebno se ističe ŠOK ponuda, primjerice ukrasni Stalak s četiri razine po cijeni od 14,99 eura, kao i raznolika ponuda proizvoda za održavanje doma blistavo čistim i urednim.

Foto: Shutterstock

Iz Ograničene ŠOK ponude izdvaja se Spray mop set za 14,99 eura, a iz Ograničene ponude tu su i odlični Ciklonski usisavač brenda ENKHO koji ima uklonjivi spremnik za jednostavno čišćenje, perivi hipoalergeni filter i snagu od 800 W, a cijena mu je sada 59,99 eura, te Parno glačalo ENKHO spremnika 300 ml i snage od 2000 - 2400 W za zaista povoljnih 14,99 eura.

Izvrsna ponuda proizvoda za dom uključuje Višenamjenske krpe za dom za 1,49 eura, Set od 2 krpe od mikrofibre za 3,99 eura, košare za rublje od 50L za 9,99 eura, ali i Muške pidžame brenda Jackberg te Ženske pidžame brenda Glissade raznih printeva za svega 12,99 eura.

Dodatan motiv za pametnu kupnju u Eurospinu koji će svoj shopping obaviti u petak 12. i subotu 13. rujna i pritom potrošiti više od 30 eura je i poseban poklon – sušilo za kosu.

Poklon sušilo za kosu, kao i dio proizvoda iz kataloga dostupan je samo u ograničenim količinama, stoga vrijedi požuriti do jedne od 32 trgovine Eurospina diljem Hrvatske i uvjeriti se da pametna kupnja znači spoj kvalitete i povoljnih cijena iz prve ruke.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.