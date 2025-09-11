Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Ne morate čekati sniženja da biste kupovali pametno jer u dm-u, dobre cijene vrijede u svako vrijeme.
Kad u obitelji svi koriste različite proizvode, najljepše je znati da postoji mjesto gdje možete sve obaviti – i to bez grižnje savjesti zbog računa. Od njege za najmlađe, preko favorita za tuširanje i lice, pa sve do nježnih, ali učinkovitih proizvoda za tate – ovo je vodič za pametnu kupovinu proizvoda koje vrijedi bookmarkati u 'Moj dm' aplikaciji.
Dontodent dječji set – četkica + kutijica za zubiće
Kad se zubić zaljulja, ispadne i stigne vila Zubić – a ovaj set sve to čini još ljepšim. Dolazi s četkicom i preslatkom kutijicom za zubiće koja će razveseliti svakog klinca. Osmijeh je zagarantiran!
Balea hidratantna dnevna krema za lice s hijaluronom i B5
Krema koja spašava lice kad je najviše treba i to za cijenu nižu od kave na špici. Lagana, ne masti i s hijaluronom koji drži vlagu tamo gdje treba - u koži. Idealna za svakodnevnu rutinu, čak i ispod šminke.
alverde gel za tuširanje grejp i bambus
Ako vi i vaša obitelj volite prirodnu kozmetiku, ovo je gel koji će vas odmah osvojiti. Miris grejpa budi, bambus umiruje, a formula je nježna i prema koži i prema okolišu. Savršen za početak dana – čak i onih ponedjeljaka kad se jedva dignete.
Balea Sensitive kremasti tekući sapun, 500 ml
Za obitelji s osjetljivom kožom ili jednostavno one koje vole klasiku koja ne isušuje. Ovaj sapun dolazi u velikom pakiranju, traje dugo i ne sadrži nepotrebne mirise. Bonus: izgleda minimalistički chic i u kupaonici.
Balea MEN Sensitive balzam poslije brijanja aloe vera
Osvježavajuće, smirujuće, brzo upijajuće. Ovaj balzam je pravi dragulj za muškarce koji ne vole “masne kreme”, ali vole da im je lice njegovano nakon brijanja. Aloe vera umiruje crvenilo, a miris je suptilan i ugodan.
Dontodent vodica za ispiranje usta i njegu 6 u 1
Ova vodica je gamechanger jer ima čak šest učinaka: od svježeg daha do zaštite od karijesa.
Balea mlijeko za njegu tijela, 400 ml
Jedno mlijeko sa tri učinka: hidratizira, štiti i njeguje, a koža ga upija bez masnog traga. Ako vam je dosadilo birati između “brzo se upija” i “djeluje” - ovo je vaša zlatna sredina!
Proizvodi koji su kvalitetni, a može ih koristiti cijela obitelj
Ovi proizvodi nisu samo dobri – oni su tu da traju, da štede i da čine svakodnevicu jednostavnijom. Zato kad netko pita “gdje se najbolje kupuje za cijelu obitelj?”, odgovor je jednostavan: tamo gdje su dobre cijene u svako vrijeme - na polici u dm-u. A ako imate dm active beauty karticu, tim bolje jer vaša pametna kupnja dolazi i s dodatnim bodovima, posebnim ponudama i pogodnostima.
