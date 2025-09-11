U ovom izboru donosimo 7 proizvoda iz novog dm kataloga koji vrijedi do 30. rujna, a možete ih pronaći isključivo u dm online shopu

Kad u obitelji svi koriste različite proizvode, najljepše je znati da postoji mjesto gdje možete sve obaviti – i to bez grižnje savjesti zbog računa. Od njege za najmlađe, preko favorita za tuširanje i lice, pa sve do nježnih, ali učinkovitih proizvoda za tate – ovo je vodič za pametnu kupovinu proizvoda koje vrijedi bookmarkati u 'Moj dm' aplikaciji.

Kad se zubić zaljulja, ispadne i stigne vila Zubić – a ovaj set sve to čini još ljepšim. Dolazi s četkicom i preslatkom kutijicom za zubiće koja će razveseliti svakog klinca. Osmijeh je zagarantiran!

Krema koja spašava lice kad je najviše treba i to za cijenu nižu od kave na špici. Lagana, ne masti i s hijaluronom koji drži vlagu tamo gdje treba - u koži. Idealna za svakodnevnu rutinu, čak i ispod šminke.

Ako vi i vaša obitelj volite prirodnu kozmetiku, ovo je gel koji će vas odmah osvojiti. Miris grejpa budi, bambus umiruje, a formula je nježna i prema koži i prema okolišu. Savršen za početak dana – čak i onih ponedjeljaka kad se jedva dignete.

Za obitelji s osjetljivom kožom ili jednostavno one koje vole klasiku koja ne isušuje. Ovaj sapun dolazi u velikom pakiranju, traje dugo i ne sadrži nepotrebne mirise. Bonus: izgleda minimalistički chic i u kupaonici.

Osvježavajuće, smirujuće, brzo upijajuće. Ovaj balzam je pravi dragulj za muškarce koji ne vole “masne kreme”, ali vole da im je lice njegovano nakon brijanja. Aloe vera umiruje crvenilo, a miris je suptilan i ugodan.

Ova vodica je gamechanger jer ima čak šest učinaka: od svježeg daha do zaštite od karijesa.

Jedno mlijeko sa tri učinka: hidratizira, štiti i njeguje, a koža ga upija bez masnog traga. Ako vam je dosadilo birati između “brzo se upija” i “djeluje” - ovo je vaša zlatna sredina!

Proizvodi koji su kvalitetni, a može ih koristiti cijela obitelj

Ovi proizvodi nisu samo dobri – oni su tu da traju, da štede i da čine svakodnevicu jednostavnijom. Zato kad netko pita “gdje se najbolje kupuje za cijelu obitelj?”, odgovor je jednostavan: tamo gdje su dobre cijene u svako vrijeme - na polici u dm-u. A ako imate dm active beauty karticu, tim bolje jer vaša pametna kupnja dolazi i s dodatnim bodovima, posebnim ponudama i pogodnostima.

