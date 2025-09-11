DOBRE CIJENE U SVAKO VRIJEME /

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Ne morate čekati sniženja da biste kupovali pametno jer u dm-u, dobre cijene vrijede u svako vrijeme.

11.9.2025.
10:27
Promo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ovom izboru donosimo 7 proizvoda iz novog dm kataloga koji vrijedi do 30. rujna, a možete ih pronaći isključivo u dm online shopu i dm trgovinama.

Kad u obitelji svi koriste različite proizvode, najljepše je znati da postoji mjesto gdje možete sve obaviti – i to bez grižnje savjesti zbog računa. Od njege za najmlađe, preko favorita za tuširanje i lice, pa sve do nježnih, ali učinkovitih proizvoda za tate – ovo je vodič za pametnu kupovinu proizvoda koje vrijedi bookmarkati u 'Moj dm' aplikaciji.

Dontodent dječji set – četkica + kutijica za zubiće

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Kad se zubić zaljulja, ispadne i stigne vila Zubić – a ovaj set sve to čini još ljepšim. Dolazi s četkicom i preslatkom kutijicom za zubiće koja će razveseliti svakog klinca. Osmijeh je zagarantiran!

Balea hidratantna dnevna krema za lice s hijaluronom i B5

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Krema koja spašava lice kad je najviše treba i to za cijenu nižu od kave na špici. Lagana, ne masti i s hijaluronom koji drži vlagu tamo gdje treba - u koži. Idealna za svakodnevnu rutinu, čak i ispod šminke.

alverde gel za tuširanje grejp i bambus

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Ako vi i vaša obitelj volite prirodnu kozmetiku, ovo je gel koji će vas odmah osvojiti. Miris grejpa budi, bambus umiruje, a formula je nježna i prema koži i prema okolišu. Savršen za početak dana – čak i onih ponedjeljaka kad se jedva dignete. 

Balea Sensitive kremasti tekući sapun, 500 ml

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Za obitelji s osjetljivom kožom ili jednostavno one koje vole klasiku koja ne isušuje. Ovaj sapun dolazi u velikom pakiranju, traje dugo i ne sadrži nepotrebne mirise. Bonus: izgleda minimalistički chic i u kupaonici.

Balea MEN Sensitive balzam poslije brijanja aloe vera

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Osvježavajuće, smirujuće, brzo upijajuće. Ovaj balzam je pravi dragulj za muškarce koji ne vole “masne kreme”, ali vole da im je lice njegovano nakon brijanja. Aloe vera umiruje crvenilo, a miris je suptilan i ugodan. 

Dontodent vodica za ispiranje usta i njegu 6 u 1

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Ova vodica je gamechanger jer ima čak šest učinaka: od svježeg daha do zaštite od karijesa. 

Balea mlijeko za njegu tijela, 400 ml

Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u
Foto: Promo

Jedno mlijeko sa tri učinka: hidratizira, štiti i njeguje, a koža ga upija bez masnog traga. Ako vam je dosadilo birati između “brzo se upija” i “djeluje” - ovo je vaša zlatna sredina!

Proizvodi koji su kvalitetni, a može ih koristiti cijela obitelj

Ovi proizvodi nisu samo dobri – oni su tu da traju, da štede i da čine svakodnevicu jednostavnijom. Zato kad netko pita “gdje se najbolje kupuje za cijelu obitelj?”, odgovor je jednostavan: tamo gdje su dobre cijene u svako vrijeme - na polici u dm-u. A ako imate dm active beauty karticu, tim bolje jer vaša pametna kupnja dolazi i s dodatnim bodovima, posebnim ponudama i pogodnostima.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOBRE CIJENE U SVAKO VRIJEME /
Top 7 proizvoda za cijelu obitelj koje možete pronaći samo u dm-u