Budite uz svoj klub na svakom koraku: pratite sve utakmice SuperSport HNL-a

Nema velike dileme, sport koji je utkan u sve pore našeg društva je nogomet. Igra se rekreativno s prijateljima ili s klincima u parku, utakmice se redovito prate, a o nogometu se priča na druženjima i raspravlja na društvenim mrežama.

Hrvatska i nogomet su jedno, a nogomet je svuda oko nas. I baš zbog svega toga, slavimo vijest da je Hrvatski Telekom osigurao medijska prava za SuperSport HNL do 2031. godine!

Hrvatski Telekom kreirao je ponudu po mjeri svakog pravog navijača, pa SuperSport HNL možete gledati samo na MAXtv-u uz nižu cijenu paketa prvih 12 mjeseci. Ova prilika vam omogućuje da uživate u svakom golu, svakoj akciji i svakoj nogometnoj raspravi!

Naravno, uz vrhunski domaći nogometni sadržaj dobivate i pristup najboljem TV programu, jer MAXtv nudi najveći izbor sportskih, filmskih i zabavnih sadržaja.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Bez obzira želite li pratiti aktualna sportska natjecanja uživo, opustiti se uz popularne filmske naslove i nagrađivane serije ili istraživati bogat izbor dokumentaraca i dječjih emisija, sve vam je dostupno na jednom mjestu. Najbolje od svega, sav taj sadržaj možete gledati kada god poželite: kod kuće na televizoru ili u pokretu, na svojem mobilnom uređaju, tabletu ili prijenosnom računalu, diljem Hrvatske. To vam omogućuje potpunu slobodu i fleksibilnost praćenja omiljenih programa.

Ne čekajte predugo, odaberite MAXtv uz internet u webshopu ili Moj Telekom aplikaciji jer u tom slučaju dobivate i Big Bang poklon bon. Ova odlična ponuda vrijedi do 31. listopada za sve korisnike, bez obzira na dostupnu tehnologiju.

Kreativni nagradni natječaj za sve prave sportaše

Ali ni tu nije kraj dobrim vijestima jer je Hrvatski Telekom ovom prilikom pripremio još jedno iznenađenje. U tijeku je i kreativni nagradni natječaj Ponuda razbija, mi nagrađujemo za sve digitalne kupovine, odnosno sve kupovine obavljene putem webshopa ili aplikacije Moj Telekom.

Drugim riječima, nakon što obavite digitalnu kupovinu, možete odgovoriti na kreativno pitanje, a za čak 1000 najkreativnijih odgovora Hrvatski Telekom je pripremio genijalnu nagradu koja će oduševiti sve ljubitelje domaćeg nogometa - poklon paket u kojoj se nalaze termos-boca, sportska torba i lopta.

Kao što znamo, svi pravi sportaši vole izazove, jer upravo oni bude natjecateljski duh, potiču upornost i motiviraju na postizanje najboljih rezultata.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Upravo zato vjerujemo da ćete s istim žarom i užitkom pristupiti i kreativnom nagradnom natječaju Hrvatskog Telekoma.

Neovisno o tome iz kojeg ste dijela Hrvatske, navijate li za starosjedioce HNL-a kao što su Dinamo, Hajduk ili Rijeka ili ćete bodriti Vukovar 1991 koji se ove godine vratio u vrh hrvatskog nogometa, nagradni natječaj je izvanredna prilika da pokažete svoju strast prema nogometu. Natječaj traje do 31. listopada 2025. godine, dok sve ostale informacije možete pronaći na linku. A mi navijamo za vas.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom.