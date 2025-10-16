Zvone želi nagradu: 'Pokušavam zaštititi sebe, jedna sam od jačih karika...'

Natjecatelje danas čekaju zabavan izazov, još zabavnija transformacija i posljednji trening prije presudnog trenutka na vagi.

„Dragi natjecatelji, dobro došli u jedan mali, šareni izazov, ali svakako zanimljiv“, najavljuje Edo dok kandidati s nestrpljenjem čekaju početak još jednog neobičnog zadatka. „Smisao ovog izazova je da se dobro i zabavite, ali i da svaki od vas probuši sve balone u najkraćem vremenu“, objašnjava Edo, a Mirna dodaje: „Drago mi je što imaju zabavan izazov u kojem fizičke sposobnosti toliko ne dolaze do izražaja kao spretnost, preciznost i domišljatost.“

Foto: Rtl

A kandidati će balone bušiti - nogom, rukama, gluteusom maximusom, pa čak i strelicama! Ipak, iza zabave krije se ozbiljna nagrada. „Pobjednik može odabrati jednu osobu čiji glas neće vrijediti na sljedećim eliminacijama na vaganju“, otkriva Mirna i nastavlja: „Sada su individualci i vidjeli smo da odnosi u showu igraju jako veliku ulogu pa mislim da je nagrada jako vrijedna.“ S tim se slaže i Zvone koji kaže: „Dobro bi mi došla ta nagrada da na neki način pokušam zaštititi sebe, kao jednu od jačih karika koje bi se ekipa možda htjela riješiti.“

Foto: Rtl

No tu uzbuđenjima nije kraj jer nakon šarenih balona slijedi potpuna transformacija! „Imam ideju kako bismo vam mogli skinuti još nekoliko kilograma na idućem vaganju“, kaže Mirna uz zagonetan osmijeh, a Edo otkriva da kandidate čeka makeover koji su svi jedva dočekali. „Više mi je puna kapa i gela i laka za kosu, samo želim skinuti što je više kose s glave i skratiti ovu bradu“, kaže Dominik, a Domagoj s oduševljenjem dodaje: „Jedva čekam da me ošišaju da napokon normalno izgledam!“

A nakon novih frizura - slijedi ono najzahtjevnije u danu: posljednji trening prije vaganja. „Rekao bih da su više mentalno prazni nego fizički“, kaže Edo.

Tko će osvojiti prednost, tko će zablistati u novom izdanju, a koga će pritisak pred vagu potpuno iscrpiti? Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

