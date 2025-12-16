Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?
Američka glumica, Sydney Sweeney, ponovno je očarala na crvenom tepihu. Za premijeru novog filma The Housemaid odabrala je elegantnu bijelu haljinu koja je naglasila njezine obline i podsjetila na legendarnu Marilyn Monroe
Sydney Sweeney (28) ponovno je očarala na crvenom tepihu. U Los Angelesu, za premijeru svog novog filma, psihološkog trilera The Housemaid, odabrala je elegantnu bijelu haljinu koja je naglasila njezin struk i dekolte, ističući njezine obline. Njezina odjevna kombinacija mnoge je podsjetila na legendarnu haljinu Marilyn Monroe iz filma The Seven Year Itch iz 1955. godine.
Sweeney je svojom retro frizurom i sofisticiranim izgledom izazvala usporedbe s Monroe, filmskom ikonom čiji je stil i dalje sinonim za glamur.
Bijela haljina i njezin šarm na crvenom tepihu ponovno su potvrdili da je Sydney ne samo talentirana glumica, već i modna ikona koja ne prestaje oduševljavati.
Ovaj look nije prvi put da je Sweeney povukla inspiraciju iz stila Marilyn Monroe – na nekoliko posljednjih premijera, Sydney je već nosila odjevne kombinacije koje podsjećaju na legendarni glamur, čime je pokazala svoju sklonost retro eleganciji.
