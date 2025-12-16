FREEMAIL
RETRO ELEGANCIJA /

Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?

Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?
Foto: Xavier Collin/avalon/profimedia

Američka glumica, Sydney Sweeney, ponovno je očarala na crvenom tepihu. Za premijeru novog filma The Housemaid odabrala je elegantnu bijelu haljinu koja je naglasila njezine obline i podsjetila na legendarnu Marilyn Monroe

16.12.2025.
11:12
Hot.hr
Xavier Collin/avalon/profimedia
Sydney Sweeney (28) ponovno je očarala na crvenom tepihu. U Los Angelesu, za premijeru svog novog filma, psihološkog trilera The Housemaid, odabrala je elegantnu bijelu haljinu koja je naglasila njezin struk i dekolte, ističući njezine obline. Njezina odjevna kombinacija mnoge je podsjetila na legendarnu haljinu Marilyn Monroe iz filma The Seven Year Itch iz 1955. godine.

Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?
Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia

Sweeney je svojom retro frizurom i sofisticiranim izgledom izazvala usporedbe s Monroe, filmskom ikonom čiji je stil i dalje sinonim za glamur.

Bijela haljina i njezin šarm na crvenom tepihu ponovno su potvrdili da je Sydney ne samo talentirana glumica, već i modna ikona koja ne prestaje oduševljavati. 

Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?
Foto: Archive Pl/alamy/profimedia
Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?
Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Ovaj look nije prvi put da je Sweeney povukla inspiraciju iz stila Marilyn Monroe – na nekoliko posljednjih premijera, Sydney je već nosila odjevne kombinacije koje podsjećaju na legendarni glamur, čime je pokazala svoju sklonost retro eleganciji.

Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je jedan vozač bježao policiji s 11 ilegalnih migranata u autu, drugi je preletio kroz groblje

Marylin MonroeSydney Sweeney
RETRO ELEGANCIJA /
Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?