Sydney Sweeney haljinom koja je otkrivala raskošne obline nadmašila čak i Marilyn Monroe?

Sydney Sweeney (28) ponovno je očarala na crvenom tepihu. U Los Angelesu, za premijeru svog novog filma, psihološkog trilera The Housemaid, odabrala je elegantnu bijelu haljinu koja je naglasila njezin struk i dekolte, ističući njezine obline. Njezina odjevna kombinacija mnoge je podsjetila na legendarnu haljinu Marilyn Monroe iz filma The Seven Year Itch iz 1955. godine.

Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia

Sweeney je svojom retro frizurom i sofisticiranim izgledom izazvala usporedbe s Monroe, filmskom ikonom čiji je stil i dalje sinonim za glamur.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bijela haljina i njezin šarm na crvenom tepihu ponovno su potvrdili da je Sydney ne samo talentirana glumica, već i modna ikona koja ne prestaje oduševljavati.

Foto: Archive Pl/alamy/profimedia

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Ovaj look nije prvi put da je Sweeney povukla inspiraciju iz stila Marilyn Monroe – na nekoliko posljednjih premijera, Sydney je već nosila odjevne kombinacije koje podsjećaju na legendarni glamur, čime je pokazala svoju sklonost retro eleganciji.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je jedan vozač bježao policiji s 11 ilegalnih migranata u autu, drugi je preletio kroz groblje