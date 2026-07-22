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Fotografija Majke sultanije u badiću obišla internet: Nitko ne može vjerovati da ima 82 godine

Fotografija Majke sultanije u badiću obišla internet: Nitko ne može vjerovati da ima 82 godine
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Foto: Foto: RTL

Objava je u kratkom roku privukla veliku pozornost, a turski mediji pišu kako Nebahat i u devetom desetljeću života nastavlja pomicati granice ljepote, elegancije i prirodnog starenja

22.7.2026.
15:15
Hot.hr
Foto: RTL
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Turska glumačka diva Nebahat Çehre, koju publika diljem regije pamti po ulozi dostojanstvene Majke sultanije u hit seriji Sulejman Veličanstveni, ponovno je privukla pozornost javnosti. Ovoga puta razlog nije nova glumačka uloga, već fotografija s ljetovanja koja je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

 

Pomiče granice ljepote

Naime, 82-godišnja glumica objavila je fotografiju na kojoj pozira u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu, a njezina vitka figura, njegovan izgled i mladenačka energija oduševili su pratitelje. U komentarima su joj uputili brojne komplimente te istaknuli kako izgleda znatno mlađe od svojih godina.

Uz fotografiju je podijelila i jednostavnu, ali snažnu poruku:

"Prvo vodite računa o sebi. Sve ostalo će procvjetati prirodno."

Objava je u kratkom roku privukla veliku pozornost, a turski mediji pišu kako Nebahat i u devetom desetljeću života nastavlja pomicati granice ljepote, elegancije i prirodnog starenja.

 

Bivša Miss Turske

Nebahat Çehre svoju je karijeru započela u svijetu mode. Godine 1960. osvojila je titulu Miss Turske, nakon čega se posvetila glumi. Tijekom desetljeća ostvarila je niz zapaženih uloga, no regionalnu i svjetsku popularnost stekla je upravo zahvaljujući ulozi Majke sultanije u seriji Sulejman Veličanstveni.

Glumica je u više navrata istaknula kako tajna njezina izgleda nije u kompliciranim estetskim tretmanima, već u zdravom načinu života i prihvaćanju godina.

"Ne bojim se starenja. Želim samo svoje godine živjeti lijepo. Ne prkosim vremenu, nego vodim zdrav život i poštujem svoje tijelo", rekla je ranije.

Njezino najnovije izdanje još je jednom pokazalo da za Nebahat Çehre godine doista predstavljaju samo broj.

Nebahat CehreTurska GlumicaSulejman Velicanstveni
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