Zvijezda 'Fantastične četvorke' rodila je prvo dijete

Glumica Vanessa Kirby (37) i njezin partner, igrač lacrossea Paul Rabil (39) nedavno su dobili prvo dijete. Par je zajedno od 2022. godine, a vijest o rođenju potvrdio je Paul na svom Instagram profilu.

"Učim da roditeljstvo istovremeno usporava i budi. Neizmjerno sam zahvalan na zdravlju svih nas, na tome što se svakog jutra budim uz mamino golemo srce, i što sada imamo tebe u našim životima. Za tvoju prvu kolijevku", započeo je Paul.

"U njoj će se skupljati mnoge priče i blagoslovi. Vjerojatno i koji razbijeni prozor. Lopte su u kući - dopuštene", napisao je Paul i podijelio fotografije djeteta.

Čestitke se nižu

Brojni pratitelji nizali su čestitke u komentarima.

"Bog vas blagoslovio na novom putovanju", "Jedva čekam upoznati je", "Čestitke. To je ljubav kakvu nikad prije nisi mogao zamisliti", pisali su fanovi.

Podsjetimo, Vanessin partner Paul je s velikim uzbuđenjem iščekivao prinovu, što je podijelio još u lipnju uz fotografije Vanessinog trudničkog trbuha.

"Najveća životna avantura uskoro počinje. Vrlo smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Posebno na savjetima. Mama je superheroj. Ja sam samo jako sretan", napisao je na društvenoj mreži tada.

Vanessa je glumila u filmovima i serijama poput:"Fantastična četvorka","The Crown", "Mission: Impossible – Fallout" te u filmu "Pieces of a Woman" za koji je bila nominirana za Oscara.

