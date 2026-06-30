Zvijezda (34) 'Kruga' umrla je od AIDS-a: Objavljeni službeni nalazi obdukcije
Otkriven je službeni uzrok smrti Daveigh Chase
Nakon prvotnih informacija da je preminula od posljedica sepse uzrokovane meningitisom, otkriven je službeni uzrok smrti bivše dječje zvijezde Daveigh Chase. Kako javlja BBC, u izvješću medicinskog istražitelja Okruga Los Angeles navodi se da je Chase preminula od posljedica AIDS-a. Kao popratni čimbenik navedena je kronična zlouporaba više vrsta supstanci, dok se slučaj u službenim dokumentima i dalje vodi kao otvoren.
Posljednji mjeseci njezina života bili su obilježeni teškim okolnostima i boravkom na zloglasnom Skid Rowu u Los Angelesu. Njezin menadžer John Ryan Jr. i polusestra Gaia Brown unajmili su privatnog istražitelja kako bi je pronašli i pokušali joj pružiti pomoć. Krajem 2025. godine na društvenim mrežama pojavila se potresna snimka na kojoj je Chase bila zastrašujuće mršava i jedva pri svijesti, u prikolici. Ryan ju je, prema ranijim informacijama, uspio kontaktirati telefonom i organizirati spašavanje, no kada je stigao na lokaciju, ponovno je nestala.
Plan je bio da se nakon oporavka u Los Angelesu uputi na rehabilitaciju u Kostariku, no pomoć je stigla prekasno. Chase je primljena u bolnicu zbog teške pothranjenosti, a njezin je menadžer prošlog tjedna tvrdio da je umrla od sepse uzrokovane meningitisom. Službeni nalazi obdukcije sada su, međutim, pokazali da je preminula od posljedica AIDS-a.
Podsjetimo, glumica čiji je glas obilježio djetinjstvo milijuna kao Lilo u Disneyjevu klasiku "Lilo i Stitch", a čije je lice utjelovilo stravu kao Samara u hororu "Krug", preminula je 16. lipnja u Los Angelesu. Imala je 35 godina.