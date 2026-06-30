Zvijezda (34) 'Kruga' umrla je od AIDS-a: Objavljeni službeni nalazi obdukcije

Nakon prvotnih informacija da je preminula od posljedica sepse uzrokovane meningitisom, otkriven je službeni uzrok smrti bivše dječje zvijezde Daveigh Chase. Kako javlja BBC, u izvješću medicinskog istražitelja Okruga Los Angeles navodi se da je Chase preminula od posljedica AIDS-a. Kao popratni čimbenik navedena je kronična zlouporaba više vrsta supstanci, dok se slučaj u službenim dokumentima i dalje vodi kao otvoren.

Foto: David Tonnessen,PacificCoastNews/Pacific coast news/Profimedia

Posljednji mjeseci njezina života bili su obilježeni teškim okolnostima i boravkom na zloglasnom Skid Rowu u Los Angelesu. Njezin menadžer John Ryan Jr. i polusestra Gaia Brown unajmili su privatnog istražitelja kako bi je pronašli i pokušali joj pružiti pomoć. Krajem 2025. godine na društvenim mrežama pojavila se potresna snimka na kojoj je Chase bila zastrašujuće mršava i jedva pri svijesti, u prikolici. Ryan ju je, prema ranijim informacijama, uspio kontaktirati telefonom i organizirati spašavanje, no kada je stigao na lokaciju, ponovno je nestala.

Plan je bio da se nakon oporavka u Los Angelesu uputi na rehabilitaciju u Kostariku, no pomoć je stigla prekasno. Chase je primljena u bolnicu zbog teške pothranjenosti, a njezin je menadžer prošlog tjedna tvrdio da je umrla od sepse uzrokovane meningitisom. Službeni nalazi obdukcije sada su, međutim, pokazali da je preminula od posljedica AIDS-a.

Podsjetimo, glumica čiji je glas obilježio djetinjstvo milijuna kao Lilo u Disneyjevu klasiku "Lilo i Stitch", a čije je lice utjelovilo stravu kao Samara u hororu "Krug", preminula je 16. lipnja u Los Angelesu. Imala je 35 godina.