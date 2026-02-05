Zmija ubila mladu pjevačicu: Preminula čekajući protuotrov nakon ugriza...

Mlada nigerijska pjevačica Ifunanye Nwangene (26), poznata i pod umjetničkim imenom Nanyah, preminula je nakon što ju je ugrizla zmija u stanu u Abuji. Nwangene je bila bivša natjecateljica showa The Voice Nigeria i pripremala je svoj prvi samostalni koncert.

Prema riječima prijatelja, pjevačica se probudila oko 8:30 ujutro zbog ugriza sive zmije za zapešće, a u njezinu stanu su kasnije pronađene još dvije zmije, uključujući srednje veliku kobru u spavaćoj sobi, piše The Guardian.

Problemi s protuotrovom

Iako je odmah prevezena u bolnicu, Nwangene je umrla dok je njezin prijatelj pokušavao nabaviti neophodni protuotrov.

Prva bolnica u koju je stigla nije imala dostupnog lijeka, a potom je prebačena u Federalni medicinski centar (FMC), gdje je primila polivalentni zmijski protuotrov.

Unatoč terapiji, preminula je zbog "teških neurotoksičnih komplikacija od ugriza zmije" i naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Ravnatelj zbora Amemuso, čija je bila članica, potvrdio je da su zalihe ključnih lijekova bile iscrpljene.

Reakcije i nasljeđe

Smrt Nwangene izazvala je tugu i ogorčenje u javnosti, ali i raspravu o dostupnosti protuotrova u nigerijskim bolnicama. Njezin zbor oprostio se od nje riječima: "Zvijezda u usponu, na pragu dijeljenja nevjerojatnog talenta sa svijetom".

POGLEDAJTE VIDEO: Zabrana društvenih mreža za djecu u Europi? Stručnjaci: 'Pravi problem je unutar društva'