FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK! /

Zmija ubila mladu pjevačicu: Preminula čekajući protuotrov nakon ugriza...

Zmija ubila mladu pjevačicu: Preminula čekajući protuotrov nakon ugriza...
×
Foto: Screenshot:youtube:thevoicenigeria

U stanu su pronađene dvije zmije, uključujući srednje veliku kobru u spavaćoj sobi

5.2.2026.
21:11
Hot.hr
Screenshot:youtube:thevoicenigeria
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mlada nigerijska pjevačica Ifunanye Nwangene (26), poznata i pod umjetničkim imenom Nanyah, preminula je nakon što ju je ugrizla zmija u stanu u Abuji. Nwangene je bila bivša natjecateljica showa The Voice Nigeria i pripremala je svoj prvi samostalni koncert.

Prema riječima prijatelja, pjevačica se probudila oko 8:30 ujutro zbog ugriza sive zmije za zapešće, a u njezinu stanu su kasnije pronađene još dvije zmije, uključujući srednje veliku kobru u spavaćoj sobi, piše The Guardian.

Problemi s protuotrovom

Iako je odmah prevezena u bolnicu, Nwangene je umrla dok je njezin prijatelj pokušavao nabaviti neophodni protuotrov.

Prva bolnica u koju je stigla nije imala dostupnog lijeka, a potom je prebačena u Federalni medicinski centar (FMC), gdje je primila polivalentni zmijski protuotrov.

Unatoč terapiji, preminula je zbog "teških neurotoksičnih komplikacija od ugriza zmije" i naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Ravnatelj zbora Amemuso, čija je bila članica, potvrdio je da su zalihe ključnih lijekova bile iscrpljene.

Reakcije i nasljeđe

Smrt Nwangene izazvala je tugu i ogorčenje u javnosti, ali i raspravu o dostupnosti protuotrova u nigerijskim bolnicama. Njezin zbor oprostio se od nje riječima: "Zvijezda u usponu, na pragu dijeljenja nevjerojatnog talenta sa svijetom".

POGLEDAJTE VIDEO: Zabrana društvenih mreža za djecu u Europi? Stručnjaci: 'Pravi problem je unutar društva'

PjevačicaPreminulaZmija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK! /
Zmija ubila mladu pjevačicu: Preminula čekajući protuotrov nakon ugriza...