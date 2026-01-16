FREEMAIL
OBITELJSKA PRAVILA

Zlatan otkrio kako odgaja sinove: 'Ne želim razmažene bogataše u vlastitoj kući'

Zlatan otkrio kako odgaja sinove: 'Ne želim razmažene bogataše u vlastitoj kući'
Foto: Rb/bauergriffin.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Zlatan smatra da je samostalnost ključna i da se mora razviti već do punoljetnosti

16.1.2026.
8:32
Hot.hr
Rb/bauergriffin.com/mega/the Mega Agency/profimedia
Zlatan Ibrahimović (44), proslavljeni švedski nogometaš, balkanskog porijekla, i jedan od najuspješnijih napadača svoje generacije, s dugogodišnjom partnericom Helenom Seger ima dvojicu sinova – Maximiliana (19) i Vincenta (17). Obojica su krenula očevim sportskim putem i aktivno se bave nogometom. Ibrahimović je nedavno, gostujući u podcastu Slavena Bilića „(Ne)uspjeh prvaka“, otvoreno govorio o načinu na koji ih je odgajao.

'Ako s 18 nisu samostalni, nisam uspio'

Prisjetio se razdoblja kada je igrao u Los Angelesu te objasnio kako nije htio da njegovi sinovi odrastaju okruženi luksuzom. Dok su druga djeca u školu dolazila s vozačima, Maximilian i Vincent svakodnevno su vozili bicikle.

„Kupio sam im bicikle i rekao: ‘Idite sami u školu.’ Bio sam strog, ali dosljedan i uvijek s njihovim dobrom na umu. Ako s 18 nisu samostalni, onda nisam uspio“, poručio je Ibrahimović.

Naglasio je kako je u svemu imao potpunu podršku partnerice jer se oboje slažu da djecu ne žele odgojiti kao razmažene bogataše. Zato obitelj nije putovala privatnim avionima, već komercijalnim letovima, kako bi sinovi vidjeli kako živi većina ljudi. Otkrio je i da je stariji sin tek 2024. otvorio Instagram, dok mlađi Vincent još uvijek nije prisutan na društvenim mrežama.

Vrijednosti ispred novca

Ibrahimović često povlači paralelu sa svojim odrastanjem, ističući skromnost i disciplinu kao temelj uspjeha.

„Mlijeko, kruh i bolonjez – tri stvari. Ako sam ja mogao uspjeti s time, možete i vi“, rekao je, dodavši kako danas ima znatno više nego što su imali njegovi roditelji.

Zaključio je jasnom porukom: novac olakšava život, ali ne donosi sreću, dok su disciplina, poštovanje i samostalnost vrijednosti koje želi usaditi svojoj djeci.

Zlatan IbrahimovićSlaven Bilić
komentara
OBITELJSKA PRAVILA /
Zlatan otkrio kako odgaja sinove: 'Ne želim razmažene bogataše u vlastitoj kući'