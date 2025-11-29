Svjetska slava i ljubavni trokut: Eric Clapton je bio patološki zaljubljen u Harrisonovu suprugu

Na današnji dan, 29. studenoga 2001., preminuo je George Harrison, legendarni glazbenik, gitarist Beatlesa i jedan od najutjecajnijih autora u povijesti popularne glazbe. Njegova smrt u 58. godini označila je kraj jedne neponovljive epohe, ali i ostavila ogroman trag koji i danas nadahnjuje milijune.

Rođen u radničkoj obitelji

George Harrison rođen je 25. veljače 1943. u Liverpoolu, u radničkoj obitelji koja ga nije mogla pripremiti za razmjere slave koje će kasnije dosegnuti. Glazba ga je privlačila od najranijih godina, a gitaru je počeo svirati kao tinejdžer. Upravo ga je ta upornost i zaljubljenost u instrument dovela do toga da sa samo 14 godina postane član benda svojih starijih prijatelja – Johna Lennona i Paula McCartneyja. Iako najmlađi u sastavu, Harrison je vrlo brzo postao ključan dio zvuka Beatlesa.

Unutar Beatlesa razvijao se sporo, ali sigurno. U početku je bio „tihi Beatle“, no njegova autorska snaga s vremenom je procvjetala. Pjesme poput “While My Guitar Gently Weeps”, “Something” i “Here Comes the Sun” postale su ne samo klasici Beatlesa, nego i klasici svjetske glazbe. Posebno je zanimljivo da je “Something” bila prva Harrisonova pjesma koju je Beatles kao singl objavio, a čak ju je Frank Sinatra nazvao „najboljom ljubavnom pjesmom ikad napisanom“.

Sedamdesete je započeo kao solo glazbenik i odmah postigao izvanredan uspjeh trostrukim albumom “All Things Must Pass”, koji se i danas smatra jednim od najboljih rock albuma svih vremena. Singl “My Sweet Lord” postao je međunarodni hit i dodatno učvrstio njegov status samostalnog umjetnika. Harrison je ujedno bio prvi glazbenik koji je organizirao veliki humanitarni koncert – Concert for Bangladesh 1971., događaj koji je postao preteča modernih globalnih humanitarnih koncerata.

Interes za duhovnost, Indiju i istočnjačku filozofiju

Velik dio njegova života obilježen je interesom za duhovnost, Indiju i istočnjačku filozofiju. Susret s Ravi Shankarom i uvođenje sitara u pop-glazbu promijenili su ne samo Harrisonov život, nego i zapadnu glazbenu scenu. Bio je predan meditaciji, učenju i potrazi za dubljim smislom, a duhovnost je stalno provodna tema u njegovim pjesmama.

Uz glazbu, Harrison se bavio i filmskom produkcijom. Osnovao je kompaniju HandMade Films, koja je producirala kultne filmove kao što su “Life of Brian” i “Time Bandits”. Bio je strastveni vozač automobila i zaljubljenik u vrtlarstvo, posebno ponosan na svoj dom i raskošne vrtove u Friar Parku, koji su mu bili utočište tijekom posljednjih desetljeća života.

Ljubavni trokut s Ericom Claptonom

Njegov privatni život bio je pun uspona i padova, a jedan od najpoznatijih momenata je složeni ljubavni trokut s Ericom Claptonom s kojim je George bio blizak prijatelj. No, Clapton se zaljubio u Georgeovu suprugu Pattie, toliko snažno da je razvijao opsesiju koja ga je psihički razarala. Najbolji dokaz, Clapton je napisao “Laylu” – jednu od najvećih ljubavnih pjesama ikad – upravo o Pattie. Godine 1974. Pattie se odselila od Georgea, a 1977. su se službeno razveli. Dvije godine kasnije udala se za Erica. Njihov odnos ostao je prijateljski; Harrison je bio iznenađujuće tolerantan, čak i blagoslovio Pattienu vezu s Claptonom.

George Harrison je tijekom devedesetih vodio borbu s rakom, a 1999. preživio je i brutalni napad provalnika u svom domu. Posljednje mjesece života proveo je uz obitelj i najbliže prijatelje. Preminuo je u Los Angelesu, okružen ljudima koje je volio, uz zvukove meditacije i mantre koju je godinama prakticirao.

Njegova ostavština je golema: promijenio je način na koji se gitara svira u pop-glazbi, unio u rock elemente indijske glazbe, otvorio vrata humanitarnom aktivizmu u svijetu slavnih, te pokazao da duhovnost i umjetnost mogu ići ruku pod ruku.

