Život Johna Travolte ispunjen je tragedijama: Izgubio voljene osobe zbog teških bolesti

Slavni holivudski glumac John Travolta slavi 71. rođendan, a njegov život bio je ispunjen mnogim glumačkim uspjesima, ali i tragedijama. Sudbina zvijezde filmova "Briljantin" i "Pulp Fiction" obilježena je smrtima bližnjih osoba što je promijenilo njegov pogled na ljubav i tugu. Glumac nagrađen Zlatnim globusom suočio se s velikim gubicima, što njegov život čini jednim od najtragičnijih u svijetu slavnih.

Prva ljubav

John je prije pronalaska ljubavi s Kelly Preston bio u vezi s 18 godina starijom glumicom Dianom Hyland, a upoznali su se na setu filma "The Boy in the Plastic Bubble".

"Mislio sam da sam prije bio zaljubljen — ali nisam bio. Od trenutka kad sam je upoznao, bio sam privučen. Bili smo kao dva manijaka, razgovarali smo non-stop na setu filma. Nakon mjesec dana, postalo je romantično", rekao je u jednom intervjuu za magazin People.

Foto: Profimedia

Nažalost, nakon dvije godine njihova ljubavna priča prestala je biti idilična, s obzirom na to da je glumici dijagnosticiran rak dojke. Prije njihove veze Diana je prošla kroz masektomiju, smatrajući da se bolest neće vratiti. Međutim, dok je John snimao hit film "Saturday Night Fever", njeno zdravstveno stanje naglo se pogoršalo zbog čega se glumac vratio kući u Los Angeles.

"Posljednje mjesece njezina života donio sam joj veliku radost. Uvijek osjećam da je ona sa mnom. Diana je uvijek željela najbolje za mene na svaki mogući način", rekao je 71-godišnjak.

Smrt na odmoru

Deset godina kasnije John je pronašao sreću s Kelly Preston, no kad se par upoznao zvijezda filma "Jerry Maguire" bila je u nesretnom braku s Kevinom Gageom. Odlučila se rastati, a čim je čuo da je slobodna John je smogao hrabrosti te je zaprosio nakon nekoliko mjeseci veze. Ubrzo su se vjenčali u Parizu te su dobili troje djece, sinove Jetta (16) i Benjamina (14) te kći Ellu Blue (24).

Foto: Profimedia

Bračni par suočio se s gubitkom najstarijeg sina Jetta, koji je u dobi od 16 godina na odmoru na Bahamima preminuo od posljedica epileptičnog napadaja. Jett je imao autizam te epilepsiju, a izgubio je život nakon udara glave u rub kade.

"Jett je bio najdivniji sin kojeg su dvoje roditelja mogli poželjeti i unio je svjetlo u živote svih koji su ga upoznali. Slomljena su nam srca što je naše vrijeme s njim bilo tako kratko. Zauvijek ćemo čuvati uspomene na trenutke koje smo proveli zajedno", rekli su supružnici. U spomen na sina glumac je osnovao "Jett Travolta Foundation", zakladu koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju te onima s medicinskim, ekološkim, zdravstvenim ili obrazovnim potrebama.

Bitka s rakom

Nažalost, ni tada nije bio kraj tragedijama u njegovom životu. Prije pet godina još jednom je izgubio voljenu ženu zbog raka dojke, ovaj put suprugu Kelly Preston. Glumica je preminula u 58. godini, a javnost nije bila upoznata s njenom dvogodišnjom borbom s teškom bolesti.

Foto: Profimedia John Travolta i Kelly Preston

"Teška srca moram vas obavijestiti da je moja predivna supruga Kelly izgubila svoju dvogodišnju bitku s rakom dojke. Hrabro se borila, uz ljubav i podršku mnogih. Kellyna ljubav i život će zauvijek biti upamćeni", napisao je John na Instagramu nakon gubitka supruge.

Smrt voljene supruge ostavila je neizbrisiv trag na glumcu, a i danas izražava svoju tugu kroz brojne objave na društvenim mrežama.

