Djetinjstvo iz pakla i batine od partnera nisu je slomile: Ovako je izgledao njezin put do vrha

Robyn Rihanna Fenty (37), svijetu poznatija kao Rihanna, globalna je zvijezda čija karijera obuhvaća glazbu, modu, glumu i poduzetništvo, a danas slavi svoj 37 rođendan. Od skromnih početaka na Barbadosu do statusa jedne od najpoznatijih žena današnjice, Rihannin put nije bio jednostavan, a mi smo izdvojili neke od najzanimljivijih trenutaka tijekom njenog života.

Foto: Profimedia 2008. godine objavljen je veliki hit „Umbrella“

Rani život i početak karijere

Rihanna je rođena 20. veljače 1988. godine u Saint Michaelu na Barbadosu. Djetinjstvo joj je bilo obilježeno očevom ovisnošću o alkoholu i kokainu te s očevim fizičkim nasrtanjem na njenu majku, što je dovelo do razvoda njezinih roditelja. Rihanna je sa 15 godina osnovala girl-grupu sa svoje dvije prijateljice na Barbadosu. Sudbonosni susret s američkim producentom Evanom Rogersom promijenio je njezin život. Rogers je prepoznao njezin talent i pomogao joj snimiti demo koji je doveo do audicije za Jay-Z-ja. Ubrzo nakon toga, sa samo 16 godina, Rihanna je potpisala ugovor i započela svoj uspon kako bi sada postala treća najbogatija glazbenica na svijetu.

Glazbena dominacija: Od "Pon de Replay" do "Anti"

Rihannin debitantski singl, "Pon de Replay" (2005.), odmah je postao hit. Njezin prvi album, Music of the Sun, uslijedio je iste godine. Nakon njega slijede albumi A Girl Like Me (2006.) s hitom "SOS", te Good Girl Gone Bad (2007.) koji ju je najviše proslavio kao pjevačicu. "Umbrella" je postala jedna od najprodavanijih pjesama godine i osvojila Rihanni prvi Grammy. Njezina glazbena evolucija nastavila se s albumima Rated R (2009.), Loud (2010.), Talk That Talk (2011.) i Unapologetic (2012.). "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "What's My Name?", "S&M", "We Found Love" i "Diamonds" samo su neki od njezinih najpoznatijih hitova. S njezinim osmim albumom, Anti (2016.), podsjetila je zašto je jedna od najpoznatijih svjetskih zvijezda. Pogotovo se istaknuo njezin singl "Work" sa poznatim pjevačem Drake-om.

Foto: Instagram

Poslovno carstvo: Fenty Beauty i Savage X Fenty

Rihanna nije samo glazbena zvijezda, već i uspješna poslovna žena. Njezin ulazak u svijet kozmetike s brendom Fenty Beauty, kojeg je nazvala po svom djevojačkom prezimenu, 2017. godine izazvao je pravu revoluciju. Brend je posebno hvaljen zbog svoje inkluzivnosti, nudeći 40 (kasnije prošireno) nijansi pudera, što je postavilo novi standard u beauty industriji. Brend je brzo postao globalni fenomen koji se nastavio širiti sve do danas. Njezin uspjeh nastavio se s lansiranjem linije donjeg rublja Savage X Fenty 2018. godine. Savage X Fenty promovira pozitivnu sliku tijela i inkluzivnost. Rihanna je također pokrenula Fenty Skin (2020.) i Fenty Hair (2024.).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kontroverze i trenuci za pamćenje

Rihannina karijera nije prošla bez kontroverzi. Njezin odnos s bivšim partnerom i pjevačem Chrisom Brownom, koji je kulminirao fizičkim napadom 2009. godine, bio je široko medijski popraćen. Brown je priznao krivnju za napad i osuđen je na pet godina uvjetne kazne i društveno koristan rad. Rihanna je zbog tih događaja postala glasnogovornica protiv obiteljskog nasilja. Osim toga, Rihanna je poznata po svojim provokativnim modnim odabirima i hrabrim te nasilnim glazbenim spotovima. Njezin spot za pjesmu "Man Down" izazvao je kritike, dok je njezina prozirna haljina na dodjeli CFDA nagrada 2014. godine izazvala brojne komentare.

Foto: Profimedia

Rihanna: Ikona našeg vremena

Trenutno, Rihanna je u dugogodišnjoj vezi s reperom ASAP Rockyjem. Par ima dvoje djece, a nedavno je ASAP Rocky optužen za napad vatrenim oružjem te je nedavno donesena presuda o njegovoj nevinosti. Rihanna je više od pjevačice; ona je poznata osoba iz svijeta kulture, mode, biznisa i filantropije, a opet žena, majka i obiteljska žena. Njezina glazba, stil i poduzetnički duh poznati su diljem svijeta. Od Barbadosa do svjetskih pozornica, Rihanna je izgradila carstvo, neprestano se razvijajući i ostavljajući neizbrisiv trag. Njezin utjecaj je neosporan, a njezina priča i dalje se piše.

POGLEDAJTE VIDEO: Službeno potvrđeno. Rihanna će nastupiti na spektakularnom koncertu u polluvremenu Super Bowla

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa