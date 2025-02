Leona Paraminski oglasila se na društvenim mrežama, pratitelji oduševljeno komentirali

Proslavljena glumica Leona Paraminski (45) već godinama živi u Santa Barbari, gdje uspješno gradi poslovnu karijeru i vodi skladan obiteljski život daleko od očiju javnosti. Iako se trudi privatni život držati podalje od reflektora, povremeno svojim pratiteljima ipak pruži mali uvid u svoj svakodnevni svijet.

Na društvenim mrežama Leona nije pretjerano aktivna kada je riječ o objavljivanju privatnih trenutaka, no ovoga puta odlučila je napraviti iznimku. Nakon gotovo godinu dana tišine na Instagramu, objavila je kratku poruku uz fotografiju koja je oduševila njezine pratitelje.''Pa da baš ne prođe i godina bez objave. Fotografija je previše, vremena je premalo'', kratko je napisala, a pratitelji su se složili kako je ''bezvremensko lijepa''.

Podsjećamo, glumica sa suprugom Tinom Komljenovićem već godinama živi u Americi, a nedavno su najavili mogući povratak u Hrvatsku. Prije četiri godine ostvarili su se u ulozi roditelja, a na svijet je stigla djevojčica. Leona je Liv rodila u bolnici Santa Barbara Cottage Hospital u Santa Barbari, navodno najboljoj bolnici u okružju. U istoj bolnici se rodila mala Lilibet, kći Meghan Markle i princa Harryja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

"Prošlo ljeto sam onamo prvi put otišla na izvantjelesnu oplodnju, vratila se u Ameriku, no postupak nije uspio. Bilo mi je to vrlo teško i frustrirajuće, pogotovo zbog toga što mi nitko nije znao reći zašto ne mogu zatrudnjeti pa da problem nekako riješim. Tri mjeseca kasnije pokušala sam ponovno, jer ostala je još jedna Tinova i moja 'frozen baby', kako u šali nazivam blastocistu, to jest napredni embrij za implantaciju. Nisam imala nikakvih očekivanja, ali 23. studenog sam u jeku korone ponovno došla u Hrvatsku i 7. prosinca, baš na 36. rođendan moje sestre Ines, ponovila transfer. Ovoga puta - uspješno. Bila sam u nevjerici i plakala od sreće, tim više što je moja sestra zatrudnjela dvanaest dana prije mene pa ćemo roditi negdje u isto vrijeme", ispričala je Leona 2021. za Gloriju.

POGLEDAJTE VIDEO: U Saboru prate RTL: 'U trendu su Sjene prošlosti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa