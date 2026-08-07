'Žena sa savršenim tijelom' zablistala u kupaćem kostimu: Suprug nije skidao pogled s nje

Britanska manekenka i glumica Kelly Brook ljetne dane provodi na Amalfijskoj obali sa suprugom Jeremyjem Parisijem, koji ju je odveo u svoju rodnu Italiju. Par redovito dijeli trenutke s odmora na društvenim mrežama, a posljednjim objavama ponovno su privukli pažnju brojnih pratitelja.

Kelly, koju mnogi godinama nazivaju ženom sa savršenim tijelom, objavila je seriju fotografija nastalih tijekom kupanja u moru. Na njima pozira u dvodijelnom kupaćem kostimu s cvjetnim uzorkom, dok je iza objektiva bio upravo njezin suprug.

Na zajedničkom Instagram profilu njihova brenda Home of Parisi objavili su i video koji donosi djelić atmosfere s putovanja. U njemu se mogu vidjeti opuštena obiteljska druženja, vožnje brodom, kušanje lokalnih specijaliteta te obilazak znamenitosti duž talijanske obale.

Odmor je za supružnike imao i posebno značenje jer su obilježili četvrtu godišnjicu braka. Tim su povodom posjetili Civitavecchiju, gradić nedaleko od Rima u kojem su 2022. godine jedno drugome izrekli sudbonosno "da". Iako su u braku četiri godine, zajedno su već punih 11.

Ljubav je počela jednom Instagram porukom

Kelly Brook i Jeremy Parisi upoznali su se zahvaljujući društvenim mrežama. Prvi korak napravila je upravo manekenka, koja mu je poslala poruku na Instagramu. Ubrzo su otkrili da dijele iste interese, ponajprije ljubav prema borilačkim sportovima i aktivnom načinu života, iz čega se razvila njihova veza.

Nakon vjenčanja zajedno su radili na mini-seriji "La Vita Italiana", koja prati Kellynu prilagodbu životu u obiteljskoj kući suprugove obitelji u Italiji.

Godinama nosi titulu žene sa savršenim tijelom

Kelly Brook već dugo slovi za jednu od najatraktivnijih žena svijeta. Posebnu pažnju privukla je 2016. godine kada su stručnjaci sa Sveučilišta u Teksasu objavili analizu prema kojoj upravo ona ima tjelesne proporcije najbliže idealnima. U isto vrijeme magazin FHM proglasio ju je najseksi ženom na svijetu.

U istraživanju su se uspoređivali različiti fizički parametri poput visine, težine, proporcija tijela, duljine kose i oblika lica. Autori su tada zaključili kako je Kelly "potpuno prirodna i znanstveno savršena", ističući da se nije podvrgavala estetskim zahvatima.

Prema tada dostupnim podacima, bila je visoka 168 centimetara, a njezine mjere iznosile su 99-63-91 centimetar, što ju je, prema rezultatima studije, svrstalo najbliže idealnim proporcijama.