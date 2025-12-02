Žena blista! Rihanna s trudničkim trbuhom otkrila obiteljske fotografije s odmora

Svjetska glazbena i modna ikona Rihanna (37), rođena na Barbadosu i jedna od najuspješnijih umjetnica današnjice, trenutačno uživa na odmoru sa svojim partnerom, reperom A$AP Rockyjem (37) i njihova dva sina. Par odgaja RZA-u Athelston Mayersa, rođenog 13. svibnja 2022., i Riot Rose Mayersa, rođenog 1. kolovoza 2023. te iako čuvaju privatnost svoje djece, pjevačica povremeno podijeli nježne obiteljske trenutke.

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Obiteljske fotografije s Barbadosa

Objavila je niz fotografija s odmora na Barbadosu, gdje vrijeme provodi u društvu Rockyja i svojih sinova. Obožavateljima je pokazala djelić opuštene atmosfere i obiteljskog zajedništva, a objava je prikupila golemu pozornost.

Emotivna poruka domovini

Rihanna je u opisu objave posvetila posebnu poruku svojoj domovini povodom važnih nacionalnih datuma. Barbados je proslavio 59. godišnjicu neovisnosti te četvrtu godinu otkako je postao republika, a pjevačica je istaknula i imenovanje novog predsjednika.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ponosna na svoje korijene

Uz čestitke novom predsjedniku i premijerki, Rihanna je još jednom naglasila koliko je ponosna na zemlju iz koje dolazi. Objavom je potvrdila koliko je Barbados važan dio njezina identiteta, ali i života koji danas živi kao majka dvoje djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Studenti PMF-a u Splitu darivali krv i širili dobro: 'Mene to ne košta ništa, a nekome može spasiti život'