Željko Bebek poslao svojoj Ružici poruku koja topi srca: Evo kako su izgledali na vjenčanju

Glazbena legenda Željko Bebek podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljiv uvid u svoj privatni život, obilježivši 24. godišnjicu braka sa suprugom Ružicom. Kroz dvije fotografije koje prikazuju putovanje od dana vjenčanja do danas, ispričao je priču o ljubavi koja prkosi vremenu i raste već gotovo tri desetljeća, oduševivši pritom svoje obožavatelje diljem regije.

Objava započinje fotografijom s vjenčanja, snimljenom, kako se čini, na jednoj od dubrovačkih terasa s prepoznatljivim crvenim krovovima u pozadini. Na njoj nasmijani Željko i njegova mladenka Ružica poziraju na dan kada su 6. travnja 2002. godine izrekli sudbonosno "da". Druga fotografija prikazuje ih danas - jednako sretne, ali sada u društvu svoje dvoje djece, sina Zvonimira i kćeri Katarine, na toplom obiteljskom portretu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Sve je popratio emotivnom porukom upućenom supruzi.

"Moja Ružice, još jednu smo zajedno proslavili! Hvala ti za svaku godinu ljubavi, smijeha i svega našeg najljepšeg", napisao je Bebek uz objavu, dodavši brojku 24 i datum njihova vjenčanja.

Ova dirljiva posveta nije prošla nezapaženo. Ubrzo su uslijedili brojni komentari obožavatelja koji su paru čestitali godišnjicu. Poruke podrške stizale su sa svih strana, od Slovenije do Niša, a zajednička želja svima je bila da im ljubav i sreća potraju još mnogo godina.

Ljubav i partnerstvo koji traju desetljećima

Priča Željka i Ružice Bebek jedna je od onih koje dokazuju da za ljubav ne postoje prepreke. Par je zajedno već 28 godina, a njihova veza započela je kada je Ružica imala 18, a Željko 52 godine. Unatoč razlici od 34 godine, izgradili su čvrst odnos koji je s godinama postao temelj ne samo njihove obitelji, već i Bebekove iznimno uspješne karijere. Ružica je, naime, njegova menadžerica, a cijela obitelj uključena je u glazbeni svijet - sin Zvonimir već godinama svira gitaru u očevom pratećem bendu, dok kći Katarina vodi njegove društvene mreže.

Ova obiteljska sinergija očito je jedan od ključeva Bebekove nevjerojatne glazbene dugovječnosti. Iako je u prosincu 2025. proslavio 80. rođendan, njegova energija ne jenjava. Nedavno je proslavio 50 godina karijere velikom turnejom, a rođendan je obilježio snimanjem novog albuma u legendarnom londonskom studiju Abbey Road. Uz podršku obitelji, Bebek i dalje puni dvorane i nastavlja biti jedna od najvećih rock ikona na ovim prostorima.

