Zdravstveno stanje oca Ave Karabatić je kritično: 'Ne znaju hoće li preživjeti'

Pjevačica, spisateljica i umjetnica Ava Karabatić (36) otkrila je da je njezin otac Ivica u teškom zdravstvenom stanju. U rujnu je završio u bolnici zbog zatajenja srca, no stanje mu se sada pogoršalo.

Foto: Instagram

"S velikom boli, tugom, izvan sebe sam, ali držim se nekih Trumpovih izjava: "Gubiti bitke je lako: Hajmo dobiti rat". Moj otac je upravo saznao da su mu svi nalazi negativni, čeka ga još pet operacija. Srce je skroz oštećeno i ne znaju hoće li preživjeti. Ja kao netko tko uvijek vjeruje u najbolje, sada moram biti jača nego ikada", započela je Ava na Instagram priči.

Podsjetimo, Ava je nedavno na Instagramu otkrila da je njezinom ocu ugrađen stent.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

"Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno", napisala je.

