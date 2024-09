Ava Karabatić posvetila objavu teško bolesnom ocu: 'Dobit ćeš rat. I Grci su dobili protiv Trojanaca'

Pjevačica i spisateljica Ava Karabatić (36) prolazi kroz crna vremena. Njezin otac Ivica Karabatić nedavno je završio u bolnici zbog zatajenja srca, a Ava mu neprestano pruža podršku. I sada se emotivnom porukom oglasila na Instagramu.

Objavila je fotografiju sebe u glamuroznom izdanju kako stoji pored oca.

"Dobit ćeš rat. Meni su davali male šanse, pa sam se uspjela izboriti sa svojim demonima. I Grci su dobili protiv Trojanaca. Uz tebe smo svi", napisala je Ava u emotivnoj objavi.

Komentari su bili ispunjeni podrškom i molitvama njezinih pratitelja.

"Nek Vas čuva dragi Bog, šaljem puno pozitivnih misli", "Želim ti od srca da ozdraviš imenjače, Bog ti dao snage i čuvao te", "Idemo Ivice ,od srca brz oporavak", pisali su korisnici uz emojije molitve i srca.

Podsjećamo, Ava je o stanju svojega oca progovorila nedavno. Objavila je fotografiju oca u bolničkom krevetu te obznanila da je doživio zatajenje srca. Navela je da je ova situacija posebno teška za nju i njezinu majku.

"Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno", napisala je.

