Otac Ave Karabatić bori se za život: 'Izdržao si mnoge bitke, izdržat ćeš i ovu'

Pjevačica i spisateljica Ava Karabatić (36) trenutačno prolazi kroz teške trenutke. Njezin otac Ivica Karabatić završio je u bolnici zbog zatajenja srca, a neutješna Ava, posvetila mu je emotivnu objavu na društvenoj mreži te pokazala koliko joj otac znači u životu.

"Moj otac se trenutno nalazi u bolnici nakon što je doživio zatajenje srca. Mojoj majci i meni su ovo najteži trenuci, znate svi koliko sam povezana s ocem, a sada se nalazim pored njega u ovom teškom trenutku", započela je.

"Moj tata mi znači sve na svijetu. On je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam pronaći snagu da nastavim dalje", napisala je.

Ava je zahvalna što može biti uz svog oca te se nada njegovom brzom oporavku.

"Sada, dok se on bori za svoj život, osjećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno", zaključila je Ava.

Pjevačica je ocu poslala i poruku podrške.

"Dragi moji, kao što znate, zdravstveno stanje mog oca je jako loše. Jučer je imao predinfarktno stanje pa je zadržan na kardiologiji. Mislim da ga svi Splićani znaju i vole jer je previše društven i uvijek pozitivan unatoč svemu. Izdržao si mnoge bitke, izdržat ćeš i ovu", napisala je Ava na društvenoj mreži.

