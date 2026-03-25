Zdravko Čolić nakon šokantnog napada ne staje: Otkriveno s kim provodi dane i što radi

Regionalna glazbena zvijezda Zdravko Čolić (74), jedan od najpoznatijih pjevača na ovim prostorima, ponovno je u fokusu javnosti nakon što je dao izjavu u tužiteljstvu vezano uz bombaški napad na njegovu kuću. Unatoč ozbiljnoj situaciji, legendarni glazbenik nastavlja s profesionalnim obavezama i pripremama za nove koncerte.

Nakon saslušanja vraća se glazbi

Nakon što je početkom veljače saslušan zbog incidenta koji se dogodio 3. veljače, Čolić je jasno poručio kako se neće pridružiti kaznenom progonu osumnjičenih, istaknuvši da nema neprijatelje. Iako je riječ o ozbiljnom događaju, odlučio je fokus zadržati na onome što najbolje radi – glazbi.

Probe s orkestrom u punom jeku

Pjevač posljednjih dana većinu vremena provodi na probama s orkestrom, pripremajući se za nadolazeće nastupe. Riječ je o zahtjevnim i dugotrajnim probama koje često traju satima, a sve kako bi publici pružio vrhunski doživljaj.

Na društvenim mrežama podijelio je i isječak s jedne od proba, gdje se moglo čuti kako orkestar izvodi njegov poznati hit “Glavo luda”. Dok su glazbenici svirali, Čolić je pažljivo pratio svaki ton i uživao u izvedbi.

Stručnjak iznio svoje viđenje slučaja

O cijelom slučaju oglasio se i Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne sigurnosti, koji je komentirao Čolićevu odluku da ne goni počinitelje. Istaknuo je kako se radi o kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti te da država ima obvezu reagirati bez obzira na stav oštećenih, piše Kurir.

Spasić je pritom sugerirao da bi iza izvršitelja mogli stajati nalogodavci, te da postoji mogućnost da Čolić ima određene sumnje, ali je odlučio prepustiti institucijama da odrade svoj posao.

Uhićeni osumnjičeni

Podsjetimo, zbog bombaškog napada na kuću poznatog pjevača uhićene su tri osobe, kojima je određen istražni zatvor u trajanju do 30 dana. Prema sumnjama istražitelja, dvojica su bili izravni izvršitelji, dok je treći bio zadužen za nabavu eksplozivnih naprava.

