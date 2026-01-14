Zdenka Kovačiček poslala snažnu poruku sa Timeless Beauty dodjele

Zdenka Kovačiček, (81) jedna od najistaknutijih hrvatskih glazbenica, pojavila se na dodjeli nagrada Timeless Beauty, događaju koji slavi žene čija se snaga, autentičnost i uspjeh grade desetljećima. Tom je prilikom podijelila iskrene i snažne misli o tome što za nju znači biti snažna žena te koje žene je tijekom života najviše inspiriraju.

'Biti snažna žena znači preživjeti'

Na pitanje što za nju znači biti snažna žena, Zdenka Kovačiček, glazbena diva s karijerom dugom više od šest desetljeća, odgovorila je bez uljepšavanja, ali s optimizmom koji je obilježio njezin životni put.

„Biti snažna žena je preživjeti sve ružne i lijepe trenutke u životu i biti zadovoljan s onim što imaš i što si postigao. Najvažnije je ostati pozitivan i ići dalje“, poručila je.

Inspiracija su žene koje su opstale

Govoreći o ženama koje je inspiriraju, Kovačiček je istaknula svoje kolegice iz glazbenog svijeta, naglasivši koliko je ta profesija zahtjevna i neizvjesna.

„Inspiriraju me sve moje kolegice koje su opstale u tom poslu, koje su posvetile čitav svoj život glazbi i toj profesiji koja je vrlo teška, opasna i riskantna. Nikad ne znaš što će biti sutra, a one su se, kao i ja, održale cijeli život“, rekla je.

Ikona koja traje

Zdenka Kovačiček već desetljećima slovi za simbol autentičnosti, umjetničke slobode i hrabrosti. Njezina pojava na događaju Timeless Beauty dodatno je naglasila poruku same nagrade – da istinska snaga i ljepota dolaze s iskustvom, ustrajnošću i vjerom u vlastiti put.

