Zavirite u njezin blagdanski dom: Bojana Gregorić Vejzović pokazala raskošno okićen bor

Glumica Bojana Gregorić Vejzović (53) već je u potpunosti spremna za blagdane, a djelić božićne atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Popularna glumica pokazala je kako izgleda njezin božićni bor, koji je odmah privukao pažnju elegancijom i pažljivo biranim detaljima.

U njezinom domu dominira bijelo božićno drvce, ukrašeno u sofisticiranoj kombinaciji crvene, zlatne i bijele boje. Na samom vrhu ističe se upečatljiv crveni stakleni šiljak, dok ispod njega dolazi do izražaja velika zlatna božićna zvijezda i dekorativna crvena ruža. Bor je ispunjen raznovrsnim kuglicama – sjajnim, mat i ukrašenima uzorcima – koje zajedno stvaraju dojam luksuza i topline.

Posebnu čar cijeloj dekoraciji daju pahuljasti crveni detalji i mali orašar skriven među granama, koji prostoru daje klasični blagdanski štih.

