Zavirite u luksuzni zagrebački dom Joška Gvardiola: 160 kvadrata u centru grada

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol (23), jedan od najuspješnijih mladih braniča današnjice, privukao je veliku pažnju javnosti nakon što je otkriveno da je vlasnik impresivnog stana u širem centru Zagreba. Riječ je o nekretnini koja se prostire na približno 160 četvornih metara, raspoređenih na dvije etaže, smještenoj u novom i modernom stambenom kompleksu.

Prostran dom na dvije etaže

Gvardiolov stan odlikuje se prostranim open space konceptom na prvoj etaži, gdje se nalaze veliki dnevni boravak i kuhinja. Osim toga, stan ima i dvije terase s kojih se pruža pogled na uži centar grada, stvarajući savršen spoj urbanog pogleda i komfora.

Redizajn prema željama vlasnika

Za uređenje interijera bila je zadužena Ivona Kalapač, vlasnica studija EnVon i dizajnerica interijera koju često angažiraju poznate osobe. Ona je postojeće tri spavaće sobe pretvorila u dvije, čime je glavna soba dobila i prostrani walk-in ormar.

„Uletio je u nezgodnom trenutku, ali to se ne odbija“, rekla je prošle godine za Večernji list, otkrivši da je projekt zahtijevao mnogo vremena i pripreme.

Tirkizna boja kao poseban detalj

Kalapač je otkrila da je Gvardiol jako jednostavan klijent bez posebnih zahtjeva, osim jedne ključne želje – da se u dizajn uključi njegova omiljena tirkizna boja. Prva ideja bila je obložiti kuhinjski otok tirkiznim mramorom, no zbog zahtjevnosti održavanja ipak su se odlučili za drugačiji materijal te boju istaknuli kroz detalje poput naslonjača.

Posebno je ponosna na „lebdeći element“ u kuhinji, koji izgleda poput elegantnog mramornog okvira, a zapravo skriva velik broj prostora za pohranu.

