Britanski poduzetnik Charles Pearce (45) je tužio influencericu Ellu Dvornik (32) zbog udjela u kući u Balama, čiji je ona jedini vlasnik, javlja 24sata.

"Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine", piše u zabilježbi. Radi se o kući koja ima 124 metara kvadratnih, dvorište 551, a ukupna kvadratura iznosi 675 kvadrata.

Prostorije u svijetlim nijansama

Ella se sa Charlesom i dvjema kćerima, Balie i Lumi preselila u Istru prije tri godine, nakon što su cijeli život skoro proveli u Zagrebu.

Unutrašnjost kuće je dobro osvijetljena, prevladavaju svjetlije boje namještaja i zidova, a izvana ima veliko dvorište puno zelenila u kojemu je često provodila vrijeme s obitelji.

U početku je mnoge zanimalo kako kuća izgleda, no tada još nisu preuredili prostorije u potpunosti pa je Ella poručila pratiteljima da moraju malo pričekati.

Foto: Instagram Foto: Instagram Bračni par Dvornik - Pearce s kćerima Balie Dee i Lumi Wren iz Zagreba se preselio u Istru.

"Podrum i gornji kat su nam još neraspakirani. Čekamo da djeca odu u vrtić jer uz njih ne uspijevamo ništa. Tako da vam jedino mogu pokazati dnevni boravak. Drugo, planiramo u kompletnu rekonstrukciju nakon ljeta pa nema baš smisla da vam pokazujem nešto što neće još dugo biti takvo", napisala je ranije na društvenoj mreži.

U dnevnom boravku prevladavaju bijeli zidovi s puno slika, veliki televizor i sivi tepih. Sudeći prema fotkama, kuća je moderno uređena i sa stilom.

"To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad kad dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga", ispričala je Ella ranije za 24sata.

