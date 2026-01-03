Djevojke, pripremite maramice: Zaručio se Talijan koji je prije pet godina zaludio žene

Glazbenik Damiano David (26), koji je 2021. s talijanskim rock bendom Måneskin osvojio Eurosong, započeo je 2026. godinu na najljepši mogući način. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrio veliku novost, objavivši da se zaručio s dugogodišnjom djevojkom, američkom glumicom i pjevačicom Dove Cameron (29). Sretnu vijest podijelio je uz seriju romantičnih fotografija koje su u kratkom roku izazvale oduševljenje obožavatelja diljem svijeta.

Pjevač je na svom Instagram profilu objavio četiri fotografije na kojima pozira sa svojom izabranicom. Na fotografijama, snimljenim pod lampicama, par se nježno grli i zaljubljeno gleda. U krupnom planu prikazane su njihove isprepletene i tetovirane ruke, a na prstenjaku američke glumice sjaji impresivan dijamantni prsten.

Uz objavu je kratko napisao: "Bit će ovo predivna godina", dodavši emotikon prstena koji nije ostavio prostora za sumnju. Objava je u kratkom roku prikupila gotovo milijun lajkova, a komentari su preplavljeni čestitkama i lijepim željama. Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje. "O moj Bože, da!", "Čestitamo", "Predivni ste", samo su neke od reakcija. Jedna obožavateljica je napisala dirljiv komentar: "Onog trenutka kad sam vidjela da su zajedno, znala sam da su suđeni jedno drugome. Vidjelo se koliko su im duše opuštene jedna uz drugu. Ovo je tip ljubavi kojem se nadam za sebe i za sve."

Vrhunac uspješne godine

Ove zaruke dolaze kao kruna iznimno uspješnog razdoblja za talijanskog glazbenika. Nakon što je 2024. godine započeo solo karijeru, David je u svibnju 2025. godine izdao svoj debitantski studijski album "Funny Little Fears" koji je naišao na odlične kritike. Uslijedila je njegova prva samostalna svjetska turneja koja je obuhvatila pet kontinenata i završila je krajem prosinca 2025. godine u Washingtonu.

Ljubavna priča s Dove Cameron započela je još u studenom 2023. godine, kada su prvi put viđeni zajedno, a svoju vezu su javno potvrdili u veljači 2024. godine.

