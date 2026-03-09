Nekad 'najljepša djevojčica na svijetu' rekla 'da': Thylane Blondeau zaručila se u Grčkoj

Francuska manekenka, glumica i poduzetnica Thylane Blondeau, koja je kao šestogodišnjakinja osvojila svijet zaradivši titulu "najljepše djevojčice na svijetu", ponovno je u središtu pozornosti, ali ovoga puta zbog prekretnice u privatnom životu. Ova 24-godišnja ikona stila objavila je 8. ožujka da se zaručila za svog dugogodišnjeg partnera, 28-godišnjeg francuskog glumca Bena Attala, podijelivši radosnu vijest sa svojih gotovo sedam milijuna pratitelja na Instagramu.

Uz jednostavan, ali moćan opis "Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Za zauvijek", Thylane je objavila galeriju fotografija koje savršeno dočaravaju atmosferu romantične prosidbe u Grčkoj. Serija slika prikazuje zaljubljeni par na brodu, okružen plavetnilom mora, gdje izmjenjuju nježnosti i zaljubljene poglede.

U prvom planu je, naravno, prekrasan zaručnički prsten, upečatljiv dijamant na elegantnom zlatnom obruču koji Thylane ponosno pokazuje. Osim idiličnih trenutaka na moru, podijelila je i fotografiju koja otkriva mjesto same prosidbe: stol za dvoje postavljen na travnjaku s pogledom na obalu, dok su po tlu u obliku srca posute latice crvenih ruža. Među fotografijama su i one ležernije, na kojima se par smije i zabavlja, pokazujući duboku povezanost koja nadilazi poziranje.

Od modne ikone do zagovornice zdravlja

Thylane, kći bivšeg francuskog nogometaša Patricka Blondeaua i poznate TV voditeljice Véronike Loubry, uspješno je prešla put od dječje zvijezde do cijenjenog imena u svijetu visoke mode. Njezina karijera nije ostala zarobljena u prošlosti; danas je redovita gošća na pariškom Tjednu mode, gdje sjedi u prvim redovima na revijama prestižnih brendova poput Miu Miu i Zimmermann. Također, svoj poduzetnički duh pokazala je osnivanjem dvaju vlastitih brendova: kozmetičke linije ENALYHT i modne marke Heaven May Clothing, usmjerene na urbanu modu.

Demantirala glasine o estetskim zahvatima

Osim blistave karijere, Thylane koristi svoju platformu na društvenim mrežama i za podizanje svijesti o važnim temama. Posljednjih godina otvoreno je govorila o svojoj borbi s cistama na jajnicima i nekoliko operacija, uključujući hitan zahvat 2021. godine. Svojim iskustvom želi potaknuti druge žene da "slušaju svoje tijelo" i ne odustaju od traženja prave dijagnoze. Njezina autentičnost očituje se i u nedavnom odgovoru na glasine o estetskim zahvatima, koje je odlučno demantirala, naglašavajući da je njezin izgled prirodan.

Mama odobrava budućeg zeta

Objava zaruka izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. U komentarima su se odmah počele nizati čestitke na raznim jezicima, a posebno na njezinom materinjem francuskom. Poruke poput "Čestitamo vama dvoma" i "Predivni ste, puno sreće" ispunile su prostor ispod objave, dok je njezina majka javno izrazila podršku, ističući kako je Ben bio velika potpora cijeloj obitelji. Ovim velikim korakom Thylane Blondeau ulazi u novo, uzbudljivo poglavlje, potvrđujući da je njezina životna priča mnogo kompleksnija i bogatija od titule koja ju je proslavila.

