Žanamari za Net.hr o bračnom statusu: 'Ništa u mom životu nije tajna, sve je transparentno'

Nakon razdoblja intenzivnog studijskog rada, pjevačica Žanamari Perčić (44) ponovno se vraća pred publiku s novim singlom “U tvojim rukama”. Iako bi se na prvi pogled moglo činiti kako je iza nje godina pauze, iza kulisa se, kako sama otkriva, odvijao kreativan proces koji će tek doći do izražaja kroz niz novih pjesama.

U razgovoru za Net.hr otkriva što stoji iza emotivne balade koja priziva neka jednostavnija vremena ljubavi, koliko se kao umjetnica promijenila kroz godine, ali i zašto se ne želi uklapati u žanrovske okvire. Govori i o snimanju spota na Makarskoj rivijeri, odnosu prema medijskoj pažnji te granici između privatnog i javnog života.

Otvoreno, direktno i bez zadrške, Žanamari progovara o glazbi, emocijama i osobnim stavovima, otkrivajući što publika može očekivati u nastavku njezine karijere.

Nakon godinu dana pauze vraćate se s novom pjesmom “U tvojim rukama”. Što je presudilo da baš sada odlučite publici predstaviti novu pjesmu?

Pa ne vidim godinu dana kao neku pauzu. Mnogi bendovi rade pauze po 15 godina između albuma pa i dalje sviraju i dalje ih ljudi slušaju i dalje se smatraju aktivnim bendovima. U ovih godinu dana sam definitivno bila jako aktivna što se studija tiče, tako da ćete imati što čuti u narednih godinu dana. Prošlo ljeto je singl ‘Lagala’ s Neredom i Gidrom baš razvalio. Nakon toga sam se zabila u studio te imala jako plodnu godinu, plodove koje ćete tek imati prilike vidjeti i slušati. Jako sam zadovoljna i zahvalna svemiru na divnoj ekipi koju imam uz sebe i snazi koju uspijevam prikupiti pored svih obaveza u životu, obiteljskih i poslovnih, da još stvaram glazbu i budem normalna.

Možete li nam otkriti priču iza pjesme, koliko je autobiografska i nosi li neku osobnu poruku?

Ova pjesma za razliku od mnogih mojih nije autobiografska jer ju nisam pisala ja. Tekst je pisao Natko Smoljan i Ivan Šarčević Sharki, a pjesma je prvobitno nastala u engleskoj verziji koju je napisao Joshua Macks. Tekst i senzibilitet pjesme je tematski toliko nježan, ranjiv i emotivan povratak ljubavi kakvu smo imali nekad... Prije društvenih mreža, prije ovog novonastalog raskola između muškaraca i žena, borbe s algoritmima, glumljenih života, dok nam je ljubav bila svetinja. Koliko god nam je sve danas hiper dostupno, ljubav je rijetka i upravo o tom osjećaju govori ova pjesma. Od srca vam želim da volite, budete voljeni i nađete svoje sigurno mjesto u ovom nesigurnom vremenu.

Vaš glazbeni izričaj kroz godine se razvijao, gdje vidite sebe danas, u kojem žanru i fazi karijere?

Mene se ne može staviti u ladicu niti u bilo kojoj sferi života pa tako ni u glazbi. Dođe mi trenutak inspiracije i ono što nastane iz toga to ide van u obliku koji najbolje iznosi emociju određene pjesme. Tako da osim ove predivne pop balade sigurno možete od mene očekivati i još žestokog rocka, ali i party hitova kad me tako bude zafuralo. U meni i dalje čuči duša koja voli soul tako da ćete osjetiti i to u mojim budućim pjesmama.

Kako je nastajao spot koji je izašao 8. svibnja?

Spot za pjesmu isto prati emociju i sniman je na divnim lokacijama na Makarskoj rivijeri, a kako je soba glavni motiv kroz kojeg se gradi priča, veliki dio spota je snimljen u jednom prekrasnom nostalgičnom Heritage hotelu, s jako posebnom vintage sobom, hotelu Porin u Makarskoj. Snimala sam i na jednom meni privatno dragom mjestu, u uvali Čaklje, što se i osjeti u kadrovima. Očekujte neočekivano. Kao i uvijek od mene.

Koliko se današnja Žanamari razlikuje od one s početka karijere, i kao umjetnica i kao osoba?

Definitivno sam samouvjerenija u svom stvaralaštvu i izričaju i ne dam nikom da me mijenja. Radim isključivo s ljudima koji me vole i cijene kao gotovog artista i kreiraju sa mnom bez ega i samo u svrhu dobre energije i umjetnosti.

Vaš privatni život često je pod povećalom javnosti, kako danas gledate na tu medijsku pažnju?

Užas. Nije mi jasno kako je relevantno da se privatni život i obitelj jednog artista razvlači po medijima. Ja stvaram glazbu za slušanje. Najbitniji medij su mi streaming servisi u mobitelima moje publike. Ja imam Spotify i to je moj lijek i sveti gral aplikacija u mobitelu. Što se tiče mojih osobnih idola, volim pročitat i poslušat njihove intervjue u kojima pričaju o svojim stavovima i iz kojih mogu naučit nešto. Tko je s kim u vezi to me brutalno ne zanima.

U javnosti se dosta nagađalo i o vašem bračnom statusu, možete li nam reći kakav je danas vaš ljubavni status?

Mogu naravno. Al’ ne za tisak. Svratite kod mene doma i ponesite kokice (smijeh). Ništa u mom životu nije niti neobično niti je tajna. Tko god me zna i viđa svaki dan sve je transparentno. Al zbilja nemam potrebu davat izjave u tisku o ljudima iz svog života, želim ih zaštiti.

Što danas za vas znači kvalitetan partnerski odnos, što više ne pristajete tolerirati?

Tu sam uvijek ista. Imam beskrajnu toleranciju ako vidim da me netko voli upravo ovakva kakva jesam.

Koliko su osobni odnosi i emocije utjecali na ovu pjesmu i vaše stvaranje općenito?

Pa bez emocija ne bi bilo ni umjetnosti. Kad je život ravna crta nema ni stvaralaštva. Stoga pozitivne turbulencije su definitivno fetiš svakog umjetnika.

Što slijedi nakon ovog singla, možemo li uskoro očekivati još novih pjesama ili možda cijeli album?

Naravno. AlI neću davati nikakve termine pogotovo kad su albumi u pitanju jer ovisi sve o više ljudi koje uopće ne želim požurivati. Pratite na mom službenom Instagram profilu sve novosti, ali najrelevantnije ‘novosti’ ćete dobiti na Spotify-u ili nekom drugom streaming servisu preko mog artist profila.

