Influencerica i pjevačica Žanamari Perčić na Instagramu je otvorila dušu i pod znakom podrške seksualno zlostavljanim ženama, ispričala je svoju stravičnu priču s agresivnim muškarcem koji je nasrnuo na nju.

'Danas oblačimo hlače...'

"Žrtva nije krivac. Danas oblačimo hlače i to traperice za podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, kojima se često ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to ‘same tražile’. Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje! I sama sam u životu doživjela agresivan pristup od strane muškarca koji je doslovno završio tako da sam ga u obrani tukla nogama i rukama i pobjegla… čak i iz tog grada.

Neke osobe u takvom momentu ne uspiju nadjačati nasilnika, mentalno zblokiraju, a poslije čitav život snose posljedice i stigmu. Dok osobe koje su im to uradile šetaju ponosno okolo bez imalo savjesti i osjećaja krivnje. Nemojmo biti takvo društvo u kojem je to ok", napisala je Žanamari, koja je pozirala u plavim trapericama, štiklama i bijeloj majici na jedno rame.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno izdvojila svoje vrijeme kako bi na Instagramu odgovorila na pitanja znatiželjnih pratitelja, ali i otkrila nam poneku novost o sebi.

Našlo se nekoliko škakljivih pitanja, a jedno od njih glasilo je: "Zašto si prepotentna i glumiš nedostupnost?".

"Zar ne bi svaka zauzeta žena trebala biti nedostupna. Nije reći NE prepotencija, ali je zato ne znati se nositi s NE egotip", zaključila je pjevačica.