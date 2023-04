VREMEPLOV LJEPOTE / Sjećate li se svih ovih krasotica? Pogledajte hrvatske misice u posljednjih 27 godina! Bila je tu i Natalija Prica...

Devedesetih godina potpuno je bilo nezamislivo dopunjavati ljepotu ekstenzijama, umjetnim trepavicama, provlačiti fotografije kroz razne filtere i promovirati se na društvenim mrežama. Vladao je prototip istinske, prirodne ljepote gdje je do izražaja dolazila osobnost svake od djevojaka. Nije bilo Instagrama, uređivanja fotografija, jedino važno je bilo istaknuti se ponaosob onim faktorom X. Što se do danas promijenilo? Što je izbor sad u odnosu na rane dvijetisućite godine? Koliko se natjecanje mijenjalo kroz desetljeća do dandanas? Gledajući povijest natjecanja za Miss Universe Hrvatske i staž ovog prestižnog izbora ljepote u Hrvatskoj dug 27 godina, koji je uz Miss Hrvatske za Miss World, u Hrvatskoj i jedini licencirani izbor sa svjetskom poviješću, primjećujemo kako se i danas ovaj najvažniji izbor u Hrvatskoj organizira uspješno i bez premca te ostavlja bez daha barem kad su pobjednice u pitanju. I dok se željno iščekuje tko će postati 27 po redu najljepša Hrvatica i ponijeti titulu Miss Universe Hrvatske 2023 s nostalgijom se prisjećamo svih dosadašnjih pobjednica nacionalnog izbora i donosimo veliku fotogaleriju kako su naše ljepotice predstavljale Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe.