Zagrepčani ne žele povrat novca za Halidov koncert: 'Bilo bi lijepo održati ga njemu u čast'

Pjevač Halid Bešlić je trebao nastupiti u Zagrebu 20. prosinca ove godine, ali nakon što je organizator najavio mogućnost povrata novca za kupljene ulaznice, u komentarima objave pojavile su se brojne poruke fanova koji su izrazili želju da ne žele povrat novca, već da se koncert ipak održi u njegovu čast.

"S velikom tugom obavještavamo Vas kako je izvođač Halid Bešlić preminuo. Spomenuti koncert u Areni Zagreb je otkazan te se neće održati. Povrati sredstava za cijenu ulaznica bit će odrađeni automatski od strane Eventima te nije potrebno slati zahtjev za povrat", poručili su iz Eventima.

Koncert u njegovu čast

Organizatori su potom detaljnije objasnili kako će se vršiti povrat novca za one koji su ulaznice kupili preko njihovih prodajnih partnera i zamolili kupce za strpljenje.

Ipak, u komentarima ispod objave mnogi su poručili da ne žele povrat novca, već da žele da se koncert održi kao počast Halidu.

"Bilo bi lijepo da se koncert održi Halidu u čast, vjerujem da bi se jako puno izvodača odazvalo pa da se svi oprostimo s njim i na taj način mu odamo počast. Vjerujem da bi Halid volio svoju publiku vidjeti sa neba kako pjeva u sav glas", "Ne otkazujte, pozovite pjevače da otpjevaju njegove pjesme, mnogi će se odazvati. Neka bude posljednji u njegovu čast", "Slažem se s komentarima da se napravi počasni koncert, divna ideja", "Bilo bi lijepo održati koncert njemu u čast, a novac donirati u dobrotvorne svrhe. Ne smijemo zaboraviti da je Halid bio veliki humanitarac i veliki čovjek", nizali su se komentari.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Podsjetimo, Halid je 20. prosinca trebao ponovno stati na pozornicu Arene Zagreb, dvorane u kojoj je tijekom karijere nastupio čak šest puta. Prvi put u Areni je pjevao 2009. godine i to dvije večeri zaredom, a posljednji koncert u toj dvorani održao je 3. prosinca 2022. godine, kada je predstavio pjesme s albuma Trebević pred 20 tisuća ljudi.

