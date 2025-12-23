Tragičan početak nove sezone serije o omiljenoj carici Sisi
Novu, četvrtu sezonu 'Sisi' pogledajte odmah na platformi Voyo
Četvrta sezona povijesne drame 'Sisi', koju možete odmah gledati na platformi Voyo, već prve minute otvara jedno od najtežih poglavlja u životu slavne carice Elizabete Bavarske. Nakon tri uspješne sezone, nova epizodna priča donosi najmračniji uvod dosad – tragičan događaj koji će potresti obitelj, dvorsku politiku i samu Sisi, te je natjerati da se suoči s vlastitim slabostima i bolnim gubicima.
Tragedija koja mijenja sve
Na početku nove sezone serije, Sisi doživljava tešku nesreću, koja duboko utječe na njezin život, odnose i snagu kojom se nosi sa svakodnevnim pritiscima carskog dvora. Dok se bori s oporavkom, stiže još jedan udarac. Gubitak koji ne samo da emocionalno pogađa Sisi, već otkriva i velike probleme u obitelji.
Sisi, suočena s iznenadnim bankrotom obitelji, odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke. Odlučna vratiti ono što je njezinoj obitelji oduvijek pripadalo, ulazi u neočekivanu i opasnu borbu.
Pokušaj da spasi obiteljski dom dovodi je do tajanstvene konjušarice Linde, žene neobične karizme i iznimnih vještina. Njihova suradnja otkriva nešto što Sisi nije mogla ni zamisliti. Tajna koja prijeti promijeniti cijelu obiteljsku povijest postaje jedan od ključnih sukoba sezone.
Povratak na početak i borba za identitet
U jednako napetim paralelnim radnjama pratimo i Sisine najbliže – brata Louisa i majku Ludoviku – koji se suočavaju s vlastitim krizama, pogreškama i ambicijama. Njihovi postupci dodatno kompliciraju Sisine već ionako teške odluke.
Ova sezona vraća Sisi ondje gdje je sve počelo – u Bavarsku. No, umjesto idilične mladosti, njezin povratak ispunjen je tugom, sumnjama i borbom za istinu. U središtu svega ostaje njezina unutarnja dilema: koliko je toga spremna žrtvovati da bi zaštitila svoju obitelj, ali i vlastiti identitet?
Četvrta sezona popularne serije donosi kombinaciju tragedije, intriga i emocionalne napetosti. Produkcija ostaje na visokoj razini – raskošni kostimi, prepoznatljiva estetika i moderna interpretacija povijesnih zbivanja čine novu sezonu vizualno upečatljivom i dinamičnom.
Uzbudljivu novu sezonu serije 'Sisi' ne propustite pogledati odmah na platformi Voyo.