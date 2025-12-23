FREEMAIL
Tragičan početak nove sezone serije o omiljenoj carici Sisi

Tragičan početak nove sezone serije o omiljenoj carici Sisi
Foto: Voyo

Novu, četvrtu sezonu 'Sisi' pogledajte odmah na platformi Voyo

23.12.2025.
9:11
Hot.hr
Voyo
Četvrta sezona povijesne drame 'Sisi', koju možete odmah gledati na platformi Voyo, već prve minute otvara jedno od najtežih poglavlja u životu slavne carice Elizabete Bavarske. Nakon tri uspješne sezone, nova epizodna priča donosi najmračniji uvod dosad – tragičan događaj koji će potresti obitelj, dvorsku politiku i samu Sisi, te je natjerati da se suoči s vlastitim slabostima i bolnim gubicima.

Foto: Voyo

Tragedija koja mijenja sve

Na početku nove sezone serije, Sisi doživljava tešku nesreću, koja duboko utječe na njezin život, odnose i snagu kojom se nosi sa svakodnevnim pritiscima carskog dvora. Dok se bori s oporavkom, stiže još jedan udarac. Gubitak koji ne samo da emocionalno pogađa Sisi, već otkriva i velike probleme u obitelji.

Foto: Voyo

Sisi, suočena s iznenadnim bankrotom obitelji, odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke. Odlučna vratiti ono što je njezinoj obitelji oduvijek pripadalo, ulazi u neočekivanu i opasnu borbu.

Pokušaj da spasi obiteljski dom dovodi je do tajanstvene konjušarice Linde, žene neobične karizme i iznimnih vještina. Njihova suradnja otkriva nešto što Sisi nije mogla ni zamisliti. Tajna koja prijeti promijeniti cijelu obiteljsku povijest postaje jedan od ključnih sukoba sezone.

Foto: Voyo

Povratak na početak i borba za identitet

U jednako napetim paralelnim radnjama pratimo i Sisine najbliže – brata Louisa i majku Ludoviku – koji se suočavaju s vlastitim krizama, pogreškama i ambicijama. Njihovi postupci dodatno kompliciraju Sisine već ionako teške odluke.

Foto: Voyo

Ova sezona vraća Sisi ondje gdje je sve počelo – u Bavarsku. No, umjesto idilične mladosti, njezin povratak ispunjen je tugom, sumnjama i borbom za istinu. U središtu svega ostaje njezina unutarnja dilema: koliko je toga spremna žrtvovati da bi zaštitila svoju obitelj, ali i vlastiti identitet?

Foto: Voyo

Četvrta sezona popularne serije donosi kombinaciju tragedije, intriga i emocionalne napetosti. Produkcija ostaje na visokoj razini – raskošni kostimi, prepoznatljiva estetika i moderna interpretacija povijesnih zbivanja čine novu sezonu vizualno upečatljivom i dinamičnom.

Foto: Voyo

Uzbudljivu novu sezonu serije 'Sisi' ne propustite pogledati odmah na platformi Voyo.

