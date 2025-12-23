Kandidati 'Života na vagi' zavijeni u crno: Okupili se nakon smrti dragog prijatelja

Smrt Igora Prpića, bivšeg kandidata osme sezone RTL-ove emisije Život na vagi, duboko je potresla njegove kolege iz showa, prijatelje i gledatelje koji su pratili njegovu borbu za zdraviji život. Prpić je preminuo u 51. godini života, a vijest o njegovoj smrti objavio je RTL.hr.

Nedugo nakon što je javnost doznala za njegovu preranu smrt, dio natjecatelja osme sezone okupio se upravo u Virovitici, kako bi mu zajedno odali počast.

Dirljiv oproštaj koji je ganulo pratitelje

Okupljanje je na svom Instagram profilu podijelila Marija Novak, jedna od omiljenih natjecateljica te sezone. Uz fotografiju na kojoj se vidi grupa kandidata okupljena oko stola u jednom kafiću, Marija je objavila emotivnu poruku oproštaja koja je dirnula brojne pratitelje.

“Danas smo se okupili u tišini, tuzi i žalosti. Nazdravili smo njegovim omiljenim pićem – kavom. Napustio nas je brat, prijatelj i otac, velika duša koja je ostavila neizbrisiv trag u svima nama. Zauvijek će ostati dio naše ekipe Život na vagi, 8. sezona. Počivaj u miru”, napisala je Marija.

Zajedništvo koje traje i nakon kamera

Igor Prpić u emisiju se prijavio u dobi od 49 godina, vođen željom da promijeni život i zdravlje. Tijekom showa osvojio je simpatije gledatelja svojom iskrenošću, borbenošću i toplinom, a veze koje su se među kandidatima stvorile nastavile su se i nakon završetka snimanja.

Komentari ispod Marijine objave brzo su se ispunili porukama suosjećanja, emotikonima slomljenih srca i riječima podrške cijeloj ekipi. “Iskrena sućut”, “Počivao u miru” i “Velika tuga” samo su neke od poruka koje svjedoče koliko je Igorova priča dotaknula javnost.

