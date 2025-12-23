FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIRLJIV OPROŠTAJ /

Kandidati 'Života na vagi' zavijeni u crno: Okupili se nakon smrti dragog prijatelja

Kandidati 'Života na vagi' zavijeni u crno: Okupili se nakon smrti dragog prijatelja
×
Foto: Privatni Album

Nakon prerane smrti Igora Prpića, bivšeg kandidata osme sezone ‘Života na vagi’, njegovi kolege okupili su se u Virovitici gdje su mu dirljivom porukom na društvenim mrežama odali počast

23.12.2025.
9:16
Hot.hr
Privatni Album
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Smrt Igora Prpića, bivšeg kandidata osme sezone RTL-ove emisije Život na vagi, duboko je potresla njegove kolege iz showa, prijatelje i gledatelje koji su pratili njegovu borbu za zdraviji život. Prpić je preminuo u 51. godini života, a vijest o njegovoj smrti objavio je RTL.hr.

Nedugo nakon što je javnost doznala za njegovu preranu smrt, dio natjecatelja osme sezone okupio se upravo u Virovitici, kako bi mu zajedno odali počast.

Dirljiv oproštaj koji je ganulo pratitelje

Okupljanje je na svom Instagram profilu podijelila Marija Novak, jedna od omiljenih natjecateljica te sezone. Uz fotografiju na kojoj se vidi grupa kandidata okupljena oko stola u jednom kafiću, Marija je objavila emotivnu poruku oproštaja koja je dirnula brojne pratitelje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Marija Novak (@mimi_25vu)

“Danas smo se okupili u tišini, tuzi i žalosti. Nazdravili smo njegovim omiljenim pićem – kavom. Napustio nas je brat, prijatelj i otac, velika duša koja je ostavila neizbrisiv trag u svima nama. Zauvijek će ostati dio naše ekipe Život na vagi, 8. sezona. Počivaj u miru”, napisala je Marija.

Zajedništvo koje traje i nakon kamera

Igor Prpić u emisiju se prijavio u dobi od 49 godina, vođen željom da promijeni život i zdravlje. Tijekom showa osvojio je simpatije gledatelja svojom iskrenošću, borbenošću i toplinom, a veze koje su se među kandidatima stvorile nastavile su se i nakon završetka snimanja.

Komentari ispod Marijine objave brzo su se ispunili porukama suosjećanja, emotikonima slomljenih srca i riječima podrške cijeloj ekipi. “Iskrena sućut”, “Počivao u miru” i “Velika tuga” samo su neke od poruka koje svjedoče koliko je Igorova priča dotaknula javnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Trebamo li gasiti lampice kad izlazimo iz kuće ili ne? Električar otkrio koja je vrsta najopasnija

život Na Vagi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIRLJIV OPROŠTAJ /
Kandidati 'Života na vagi' zavijeni u crno: Okupili se nakon smrti dragog prijatelja