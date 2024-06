Lenny Kravitz (59) jedan je od najdugovječnijih glazbenika današnjice, koji je svojim glasom i stasom osvojio srca brojnih obožavateljica. Uskoro dolazi u Hrvatsku, točnije u pulski Amfiteatar 28. srpnja.

Američki glazbenik je bio poznat po dugoj listi žena s kojima je bio, a sada se suzdržava od seksa.

Ne želi intimne odnose dok ne nađe pravu

Za svoju promiskuitetnost "krivi" oca, NBC voditelja vijesti Syja Kravitza, koji je imao aferu dok je bio u braku s njegovom majkom, glumicom Roxie Roker.

"Nakon braka, postao sam više kao on, postao sam igrač", rekao je o svom braku s glumicom Lisom Bonet za The Guardian.

"Ne sviđa mi se to. Nisam htio biti takav. Trebale su godine discipline i odgovornosti da ne dopustim svojim željama da me preuzmu", objasnio je i dodao kako je disciplina rezultirala time da devet godina nije bio u vezi.

"To je duhovna stvar. Postao sam jako odlučan na svojim putevima i načinu na koji živim", dodao je.

Kravitz redovito odlazi u teretanu i pridržava se pravilne prehrane.

"Za mene je potrebno puno napornog rada i discipline da bih bio zdrav. To znači da kad želim ne jesti nezdravu hranu, ne radim to", rekao je.

"Recimo, sinoć. Radio sam cijeli dan, intervjui, probe do noći, vraćam se kući u 23 sata. Moram nešto pojesti. Sada je jedan sat ujutro. Nisam uspio vježbati. Otišao sam u teretanu i odradio 90-minutni trening u dva sata ujutro. Ne želim biti u teretani u dva ujutro, ali znam da moram. Zato što je to dio moje discipline - radi se o tijelu, umu i duhu. Želim da su sva ta tri elementa usklađena. Ako je moje tijelo u formi, a moj duh i um nisu, onda je to samo nešto lijepo za pogledati ili nešto čime se mogu pohvaliti", objasnio je glazbenik.

Foto: Profimedia

