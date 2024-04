Lenny Kravitz (59) jedan je od najdugovječnijih glazbenika današnjice, koji je svojim glasom i stasom osvojio srca brojnih obožavateljica. Uskoro dolazi u Hrvatsku, točnije u pulski Amfiteatar 28. srpnja. Čini se da se Lenny ozbiljno priprema za koncert, trenirajući u teretani.

Glazbenik je u srijedu na Instagram profilu objavio video u kojem vježba u teretani s osobnim trenerom, no svu pažnju ukrao je njegov neobični outfit. Kravitz je za trening odjenuo kožne crne hlače i ljubičastu majicu bez rukava, a na nogama je imao ni manje ni više - čizme. Oči je prekrio tamnim sunčanim naočalama.

"Hvala ti Bože na današnjem danu! Zahvalan. Nikad se bolje nisam osjećao. Nema prečica pa maksimalno iskoristite dan. Sve je moguće. Šaljem ljubav!", napisao je ispod snimke.

Mnogi pratitelji na društvenoj mreži ostali su zatečeni neobičnim izdanjem.

"Koža u teretani? To je jedan od načina da se preznojite", "Tko trenira u kožnim hlačama? To može samo Lenny", "Razlozi zašto još nisam počeo vježbati: 1. Nemam nijedne kožne hlače. To je to", "Čovječe! Nositi čizme i kožne hlače dok vježbate je ludo!", pisali su fanovi.

Podsjetimo, Kravitz se vraća pred hrvatsku publiku nakon 13 godina. Zadnji put je nastupio 17. prosinca u Areni Zagreb. Koncert u pulskom Amfiteatru 28. srpnja 2024. godine je u sklopu velike svjetske turneje Blue Electric Light Tour.

