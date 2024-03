Arctis Monkeys, Imagine Dragons, Eros Ramazzotti, Florence and the Machine, Tame Impala, Robbie Williams - ovo su samo neki od stranih izvođača koji su u zadnje dvije godine pjevali u Hrvatskoj, točnije, u pulskom amfiteatru. A ove godine dolazi ih još: Dua Lipa, Jason Derulo, The Smile, Avril Lavigne, Simple Minds, Andrea Bocelli, Lenny Kravitz i Duran Duran.

Zašto strane zvijezde vole Pulu?

Za zaključiti je kako svjetska imena vole Pulu. Da, biti na koncertu u amfiteatru iz prvog stoljeća, kraj mora, ispod zvijezda, neponovljiv je osjećaj svakom obožavatelju, a kako je tek izvođaču? Pulska Arena je šesti najveći amfiteatar na svijetu i otkako je izgrađena, u njoj su se odvijale važne javne predstave i priredbe. Stoga, nije čudo što brojne zvijezde žele biti dio te povijesti. No, je li stvar samo u magiji amfiteatra ili ima još razloga?

Na Redditu se pokrenula prava rasprava.

"U Puli je kapacitet oko 10.000, a zagrebačka Arena oko 25.000, isplati li se to njima ikako? Plus, pulska Arena je na otvorenom, što znači da se koncerti mogu održavati samo po ljeti, usred sezone, i time je ljudima teže i skuplje doći i iznajmiti apartman ili hotel, nego što bi bilo u Zagrebu", zapitala se jedna korisnica Reddita.

Poseban doživljaj

Foto: Pixsell Foto: Pixsell

"Jesi li ikad bila u pulskom amfiteatru? Zamisli osjećaj držati performans u jednom od najočuvanijih na svijetu. Sad to usporedi s bilo kojom sportskom dvoranom u kojoj se koncerti održavaju. Definitivno neusporedivo", "Zato što je milijun puta više cool održati koncert u rimskom amfiteatru, nego u generičkoj sportskoj dvorani u generičkom srednjoeuropskom gradu", "Foo Fightersi u Areni su mi bili najveći doživljaj ikad. Poslije toga se nas par prošetalo do neke plaže i takvi prašnjavi smo skočili u more. Doslovno sam se zaljubio u grad", pisali su reditovci, a mnogi su konstatirali i - zašto bi svi koncerti trebali biti u Zagrebu?

"Zagreb se natječe na tržištu gradova srednje Europe i u terminima jesen-proljeće gdje redovito 'gubi' od Beča, Budimpešte… Pula se natječe na tržištu ljetnih europskih destinacija gdje već ima i ime i jako lijep amfiteatar i vjerujem da mnogi izvođači žele nastupati u takvom prostoru. I Šibenik se u zadnje vrijeme javlja kao jak igrač i dobra destinacija za ljetne koncerte", napisao je jedan korisnik ove društvene mreže.

Odlučili smo odgovor na pitanje "zašto Pula?" potražiti kod onih koji najbolje znaju odgovor - promotora.

Neke zvijezde traže baš Arenu!

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Robbie Williams

Naša sugovornica bila je Maja Gujinović, PR Charm Musica koji je jedan od promotora koji organiziraju koncerte u Hrvatskoj.

Kako otprilike izgleda organizacija koncerata u pulskom amfiteatru, tko se kome javlja? Zovete li vi zvijezde ili one šalju upite?

U organizaciji koncerata najčešće promoteri šalju upite prema agentima i bookerima glazbenika čiji koncert žele organizirati, ali nama se znalo dogoditi i da su sami glazbenici izrazili želju da nastupaju u pulskom amfiteatru.

'To je vrsta ekskluzivnosti'

Zašto Pula? Je li sam amfiteatar toliko primamljiv stranim izvođačima? Postoji li još neki razlog, osim što je cool pjevati u amfiteatru, nešto vezano uz geografsku lokaciju Pule, cijenu, nešto drugo?

Arena u Puli jedna je od najpoznatijih i najočuvanijih rimskih amfiteatara u svijetu, a često je nazivaju jednom od najljepših pozornica na otvorenom u Europi. Upravo zbog njene očuvanosti, ljepote, povijesti duge 2000 godina te lokacije u srcu turističkog grada, jedna je od rijetkih rimskih amfiteatara u kojem je moguće održavati glazbena i kulturna događanja. Velikim glazbenim imenima, koja većinom nastupaju na stadionima, novim dvoranama i festivalima, Arena znači posebnu lokaciju, iznimno mjesto, drugačije od ostalih koje posjećuju u sklopu svojih glazbenih turneja. Atraktivnost Arene je svakako i u tome što se koncerti većinom održavaju u ljetnoj sezoni, kada su u Istri i Puli strani gosti koji rado posjećuju koncerte, a glazbeni program u Areni daje dodatnu vrijednost turističkoj ponudi. S obzirom na mali kapacitet Arene u odnosu na ostale puno veće lokacije na kojima nastupaju tako velike zvijezde, koncerti u Areni su jedna vrsta ekskluzivnosti. Na primjer, koncerti koje je Charm Music organizirao do sada u pulskoj Areni, kao što su Imagine Dragons prošle godine te Arctic Monkeys prije dvije, kao i ovogodišnji najavljeni nastupi Avril Lavigne, The Smilea i Andree Bocellija, bit će najintimniji koncerti na njihovim ovogodišnjim ljetnim turnejama. Na ljetnim turnejama velike zvijezde često nastupaju samo na festivalima, tako da su solo koncerti u pulskoj Areni zaista ekskluzivitet. Tako, recimo, je slučaj za koncert Avril Lavigne i The Smile, jer su ostale stanice na turneji većinom festivalski nastupi. Sjećamo se, na prošlogodišnjem nastupu Imagine Dragons su više puta na pozornici izrazili oduševljenje lokacijom na kojoj se nalaze. Njima, koji dolaze iz Las Vegasa, sigurno je bio potpuno poseban osjećaj svirati u povijesnom spomeniku starom 2000 godina.

Arena je najatraktivnija ljetna pozornica u Hrvatskoj

Foto: Vedran Frančula STUDIO 11 Foto: Vedran Frančula STUDIO 11

Mnogi se pitaju zašto velike zvijezde ne biraju Zagreb i velike dvorane?

U Areni Zagreb također nastupaju velike zvijezde. Samo u prošlih par godina Charm Music je u Areni Zagreb organizirao koncerte; Sting, The Cure, Kiss, 50 Cent & Busta Rhymes, Hauser. S obzirom na to da većina velikih zvijezda ide na ljetne turneje prirodno je da se ti koncerti većinom organiziraju na otvorenim pozornicama, a pulska Arena je najatraktivnija takva pozornica u Hrvatskoj.

Kojeg izvođača biste voljeli vidjeti na pulskoj pozornici, a na kojeg ste najponosniji da je nastupio u Puli?

Ponosni smo na sve koncerte u našoj organizaciji, posebno one za koje publika posebno primijeti, kao što je, recimo, bio koncert Arctic Monkeysa koji se rasprodao u deset minuta ili Imagine Dragons koji su nastupali u punoj Areni dva dana za redom.

Koji su najčešći problemi kod koncerata stranih zvijezda u Areni, ako postoje, a koji su neki općeniti?

Produkcijski je svakako organizacija koncerata u Areni izazovna zbog tehničkih i arhitektonskih specifičnosti lokacije, ali i zbog produkcijskih zahtjeva glazbenika. Arena, naravno, nije primarno smišljena kao koncertna dvorana, posebno ne za današnju modernu tehniku, pa je za postavljanje velikih koncerata u Areni potrebno puno vještine i dobre organizacije kako bi se ispunili tehnički uvjeti koje zvijezde traže. Puno je jednostavnije recimo postaviti koncert u Areni Zagreb gdje je sve već pripremljeno za takva događanja.

Što ako pada kiša? Odgađa li se koncert ili to nije opcija? Kakva su vam iskustva dosad?

Do sada smo s kišom zaista imali puno sreće za vrijeme koncerata koje smo organizirali u pulskom amfiteatru. S obzirom na to kako su to open air koncerti, naravno da su i glazbenici i publika svjesni kako postoje šanse za kišu. Kao ni na open air glazbenim festivalima, koncerti na otvorenom se ne otkazuju, osim, naravno, u slučaju velikih oluja koje mogu značiti opasnost za publiku i glazbenike.