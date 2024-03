Princeza Diana je davnih dana svojim sinovima, princu Harryju (39) i Williamu (41) govorila da budu najbolji prijatelji, no čini se da se ne pridržavaju savjeta pokojne majke.

"Morate mi obećati da ćete jedno drugom uvijek biti najbolji prijatelji", rekla im je.

William i Harry u četvrtak navečer će se okupiti na dodjeli nagrade "Diana Legacy" te odati počast pokojnoj majci. Međutim, ni jedan ni drugi neće biti u istoj prostoriji u isto vrijeme. Dodjela nagrade održat će se u Londonu, a princ William će održati govor i čestitati pobjednicima.

I Harry će se pojaviti na svečanoj ceremoniji, a navodno će to učiniti virtualno iz Kalifornije. Pridružit će se video pozivu s pobjednicima, ali tek nakon što njegov stariji brat ode, piše Daily Mail.

Dodjela nagrada Diana Legacy Awards održava se svake druge godine. Tada se uručuju nagrade "iznimnim mladim pojedincima koji nadahnjuju sljedeće generacije da krenu Dianinim stopama i da naprave pozitivnu razliku u svijetu", stoji u objavi organizatora događaja.

Nakon što je princeza Diana poginula u prometnoj nesreći 1997. u Parizu, njezini sinovi danas su u lošim odnosima i jedva da i razgovaraju.

William i Harry imali su burne svađe. Pišući u svojim debitantskim memoarima 'Spare', Harry je tvrdio da ga je brat zgrabio za ovratnik i oborio na pod u tučnjavi nakon žestoke svađe oko Harryjeve supruge, Meghan Markle.

"Spustio je vodu, nazvao me drugim imenom, a onda krenuo na mene. Sve se dogodilo tako brzo, vrlo brzo. Zgrabio me za ovratnik, strgao mi ogrlicu i srušio me na pod. Pao sam na pseću zdjelu, koja je pukla pod mojim leđima, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak, ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe", zaključio je vojvoda od Sussexa.

