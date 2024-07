Odabrana je da postane kraljica, postala je najpopularnija žena na svijetu i najvoljenija princeza, a paparazzi su je odveli u smrt. Da joj se život nije tragično ugasio u automobilskoj nesreći 1997. godine u Parizu, princeza Diana danas bi proslavila 63. rođendan.

Svoj je posljednji dan provela na jahti na Sardiniji. Jela je kroasane s marmeladom i uživala provodeći vrijeme sa svojim partnerom, inače poduzetnikom Dodyjem Fayedom na krstarenju Mediteranom nakon kojeg su se uputili u Pariz. "Željela bih biti kraljica u ljudskim srcima", izjavila je jednom prilikom, ne sluteći da će to doista postati i da će ju ljudi voljeti i pamtiti i desetljećima nakon njezine smrti.

Omiljena članica kraljevske obitelji

Usprkos brojnim kontroverzama oko njezina braka i netrpeljivosti unutar kraljevske obitelji, Diana je ostala upamćena po svojoj neiskvarenosti, kao osoba koja je uvijek htjela biti bolja nego što jest i koja je beskompromisno pomagala onima kojima je pomoć bila potrebna. Nebrojeno se puta usudila izaći izvan okvira tradicije koju sa sobom donosi život u kraljevskoj obitelji.

Rođena je 1. srpnja 1961. u blizini Sandringhama u Velikoj Britaniji u jednoj od vodećih engleskih aristokratskih obitelji. Život joj je obilježila udaja za trinaest godina starijeg princa, danas kralja Charlesa III., kada je i službeno postala princezom od Walesa.

Na prvu, javnost je bila fascinirana ovim naizgled čudnim parom, suzdržanim princem koji voli vrtove i sramežljivom djevojkom koju zanimaju moda i popularna kultura. Njihovo vjenčanje kao iz bajke pratilo je gotovo milijardu ljudi diljem svijeta i smatralo se vjenčanjem stoljeća. Paru u braku nisu cvjetale ruže pa je njihova ljubavna priča završila razvodom.

Buntovnica koja je kršila protokole

Potpuno svoja, bez ikakvog pretvaranja u bombastičnom intervjuu za BBC otvoreno je progovorila o nevjeri i razlogu raspada njihovog braka.

"U braku nas je bilo troje", čuvena je izjava koja je digla Ujedinjeno Kraljevstvo na noge. I nije to jedini slučaj zbog kojeg su ju neki nazvali buntovnicom.

Iako je i prije udaje imala titulu, sama je zarađivala za život. Od kraljevske tradicije odstupila je i prije zaruka. Svoj zaručnički prsten iz snova odabrala je sama i to iz kataloga draguljara Garrarda. Od samoga početka majčinstvo joj je bilo prioritet. Dadilje su za nju bile "nužno zlo", a svog tada devetomjesečnog sina Williama ona i Charles odlučili su povesti u službeni posjet Australiji i Novom Zelandu.

Potez je to na koji se nikada prije nije odlučila kraljica Elizabeta i koji je naišao na neodobravanje. Sinovima je nastojala pružiti normalno djetinjstvo pa su tako William i Harry pohađali javne škole, znali se voziti javnim prijevozom i uživati u burgerima iz McDonaldsa.

'Kraljica ljudskih srca'

Nakon razvoda od Charlesa posvetila se vlastitim interesima. Bila je velika podrška dobrotvornim organizacijama i financijski je pomagala beskućnike, djecu s posebnim potrebama, osobe zaražene HIV-om i AIDS-om. Tako je 1989. otvorila dnevni centar za brigu o oboljelima Landmark Aids Centre. Onda kada je AIDS bio tabu, na otvorenju se rukovala bez rukavica s njegovim direktorom koji je bio HIV pozitivan.

Vrijeme je tu u kojem bi se policija sa zatvorenicima zaraženim AIDS-om još uvijek rukovala u rukavicama, pa nije dugo trebalo da jedan ovakav potez članice kraljevske obitelji odjekne u svijetu. "Nije opasno poznavati osobe s HIV-om. Možete se s njima rukovati i zagrliti ih", poručila je. Svijet je zadivila i kada je u naručje uzela dijete koje tada nitko nije htio dirati - dijete zaraženo kugom. Nebrojeno je puta pokazala da ljude vidi kao ljudska bića, a ne otpisane slučajeve.

S medijima je uvijek bila iskrena i puno otvorenija nego što je to bio slučaj s drugim članovima kraljevske obitelji. Nije se bojala podijeliti i onu ne tako glamuroznu stranu života unutar dvora. "Mislim da mnogi ljudi ni ne žele da budem kraljica. Kad kažem mnogi ljudi, mislim na obitelj u koju sam ušla. To je zato što radim stvari drugačije. Vodim se srcem, a ne glavom. Upravo me to dovelo do nekih nevolja", ispričala je Diana.

Nije se libila kritizirati kraljevsku obitelj.

"Nemam toliko ljudi u kraljevskoj obitelji koji me podržavaju kao ovi vani. Vide me kao prijetnju". Nije čak zanijekala ni svoju potencijalnu ljubavnu aferu s Jamesom Hewittom, a otvoreno je progovorila o svojoj borbi s bulimijom.

Uzor na brojnim poljima

Hrabra je bila i u svom modnom izričaju. Nakon što je emitiran dokumentarac o nevjernom princu Charlesu, na dobrotvornom događaju se pojavila u pripijenoj crnoj mini haljini koja je zajedno s njom ušla u legendu. Njezin sve samo ne uobičajeni dress code idućeg je dana krasio naslovnice novina.

Bila je najfotografiranija žena svijeta, hodala je minskim poljima u Bosni i Hercegovini, rukovala se s ljudima kojima se mnogi tada nisu usudili ni približiti. Kada je posjećivala bolnice, nosila je odjeću veselih boja i uzoraka kako djeca ne bi imala strah od nje. Bila je princeza iz naroda, sramežljivog osmijeha i nenadmašive ljepote koju svijet i dan danas pamti, voli i gleda kao inspiraciju.

