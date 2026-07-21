Pogledajte reakciju Will Smitha kada ga je Rimac provozao u Neveri: 'Prokletstvo!'

Holivudski glumac i jedna od najvećih svjetskih zvijezda, Will Smith (57), posjetio je Hrvatsku, a njegov doživljaj iz Zagreba postao je glavna tema na društvenim mrežama. Smith se našao u suvozačkom sjedalu Rimac Nevere, a za volanom je bio sam osnivač tvrtke automobila, Mate Rimac (38).

'E tako se treba voziti'

Video objavljen na Smithovom Instagram profilu prikazuje glumčevu reakciju na performanse Nevere na zatvorenoj stazi. Od samog početka Smith ne skriva svoje oduševljenje, uzvikujući "Prokletstvo!". Njegovo lice otkriva mješavinu šoka, nevjerice i čistog adrenalinskog užitka.

Mate Rimac, koji je bio za volanom, vješto je demonstrirao sve što Nevera može ponuditi. Smith se u jednom dijelu snimke obraća kameri, predstavljajući Matu kao genijalnog dizajnera automobila s gotovo "dvije tisuće konjskih snaga". Vožnju je završio s osmjehom i riječima koje najbolje sažimaju cijelo iskustvo: "Nikad u životu nisam doživio ništa slično". Svoj entuzijazam potvrdio je i u opisu objave: "E, TAKO se treba voziti! Od sada pa nadalje, TAKO se vozi!", tagirajući pritom Matu Rimca i službeni profil tvrtke Rimac Automobili.

Obožavatelji ga zvali na ćevape

Službeni profil tvrtke Rimac Automobili kratko je komentirao "Vozimo se zajedno...", potvrđujući prijateljski odnos. Brojni obožavatelji odmah su povezali ovu ludu vožnju s njegovim najpoznatijim akcijskim likom, detektivom Mikeom Lowreyjem iz serijala "Zločesti dečki", poznatim po divljim potjerama u sportskim automobilima. "Sada znaš kako se Marcus osjećao dok si ti jurio Porscheom", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali kako bi baš Nevera trebala biti automobil u idućem nastavku filma. Bilo je i onih iz regije koji su iskoristili priliku da ga pozovu da proba lokalne specijalitete, poput ćevapa, pokazujući gostoprimstvo Balkana.