Poznati glumac otkrio da je zbog panseksulanosti bolji otac: 'Osjećam se slobodnije nego ikad'

Wayne Brady (53) otvoreno je progovorio o tome kako mu se život promijenio otkako je 2023. godine javno priznao da je panseksualan – i kaže da nikada nije bio sretniji.

Glumac, komičar i voditelj emisije Let’s Make a Deal u razgovoru za PEOPLE istaknuo je kako mu 'izlazak iz ormara' nije donio dramatične promjene u privatnom životu, ali jest osjećaj unutarnjeg mira i slobode.

Foto: Xavier Collin/image Press Agency/the Mega Agency/profimedia

"Ne radi se o tome da sam sada stalno na spojevima ili slično, jer se zapravo držim dosta povučeno. No osjećam se lakše jer sam napokon ja", rekao je 53-godišnji Brady.

Zbog svoje otvorenosti je bolji otac

Dodao je kako mu je posebno važno da njegova odluka bude poticaj drugima, osobito mladima koji se bore s vlastitim identitetom.

"Ako postoji neko dijete koje se osjeća loše zbog sebe ili misli da je manje vrijedno, nadam se da će, kad vidi mene, pomisliti: ‘Ako on može biti otvoren, možda mogu i ja.’ Da više ne moraju nositi taj teret", rekao je.

Brady ističe da ga autentičnost čini boljim glumcem, izvođačem, ocem i budućim partnerom. "Sretniji sam, vedriji i osjećam se slobodnije nego ikad", dodao je.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

Pokušava biti što autentičniji

Inače, Wayne je otac 22-godišnje kćeri Maile Masako, koju ima s bivšom suprugom Mandie Taketom. Još 2023. godine otkrio je da je panseksualan, što znači da osjeća privlačnost prema osobama bez obzira na njihov spol ili rodni identitet, našalivši se kako je to "biseksualnost s otvorenim umom".

Priznao je i da ga je smrt Robina Williamsa 2014. potaknula da ozbiljnije poradi na mentalnom zdravlju i osobnom razvoju.

"Kad sam jednom otvorio vrata sam sebi, morao sam se suočiti s onim što sam godinama potiskivao. Danas samo pokušavam biti – najviše Wayne Brady što mogu", zaključio je.

