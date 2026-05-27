ISKRENO PRIZNAO /

Vuco otkrio da je kupio stan u Italiji: 'Smiruje me ići tamo di nema Jugoslavena'

Vuco otkrio da je kupio stan u Italiji: 'Smiruje me ići tamo di nema Jugoslavena'
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Poznato je da glazbenik već neko vrijeme boravi u Venezueli, gdje, kako kaže, pronalazi mir i potpuno drugačiji mentalitet života

27.5.2026.
13:18
Hot.hr
Zagreb je protekle subote ponovno bio središte domaće modne scene i glamura. Održani su prestižni izbori Best model of Zagreb 2026. i Lice godine, događaj koji je okupio brojna poznata lica iz javnog života, modne industrije i estrade.

Iako su pistom prošetale najljepše kandidatkinje večeri, apsolutna zvijezda događaja i glavni magnet za medije bio je legendarni splitski glazbenik Siniša Vuco (55). Njegov dolazak izazvao je veliko zanimanje fotografa i novinara, a već u prvim minutama bilo je jasno da će upravo on obilježiti večer.

Foto: Dragan Lažeta

U opuštenom i otvorenom razgovoru za Hype TV, Vuco je govorio o svom načinu života, svakodnevici i potrebi za mirom nakon desetljeća provedenih na domaćoj i regionalnoj glazbenoj sceni.

Dotaknuo se i činjenice da već dulje vrijeme značajan dio života provodi izvan Hrvatske, naglašavajući kako mu takav ritam odgovara te ga oslobađa od stresa estrade.

Poznato je da glazbenik već neko vrijeme boravi u Venezueli, gdje, kako kaže, pronalazi mir i potpuno drugačiji mentalitet života. Osim Južne Amerike, često putuje i boravi u drugim europskim gradovima, a dio vremena koristi i za poslovne i nekretninske investicije.

@hypetelevizija.hr Izabrana su nova Lica Zagreba 2026., a natjecalo se 19 žena i 9 muškaraca. Zvijezda večeri bio je pjevač i skladatelj Siniša Vuco, a osobno smatra da je sve u izgledu. Za naše kamere otkrio je da ga smiruje bijeg iz regije i kada ne čuje, kako on kaže, „naše“ jezike. Smatra da su kolege s estrade odvratni jer nikada ne govore istinu. Što se tiče mladih estradnjaka, za njega su oni svi „punoglavci“, rođeni prije vremena. Cijeli video pogledajte na našem YouTube kanalu - HYPE TV HR 📺 #hypetv #hypetvhr #hrvatska #model ♬ izvorni zvuk – HYPE TV HR - HYPE TV HR

'Smiruje me gdje ne čujem naš jezik'

U razgovoru za Hype TV, Vuco je vrlo otvoreno govorio o tome što ga opušta i kako se nosi s pritiskom javnog života:

“Mene smiruje kad odem u neku državu gdje ne čujem naš jezik. Ovi hrvatsko-srpski, bosanski i što ti ja znam. Nedavno sam bio u Italiji, u Montesilvano kraj Pescare, kupio sam jedan stan. Imam dva u Venezueli. U Parizu sam bio na koncertu prije sedam dana. Smiruje me ići tamo di nema Jugoslavena, ovih Hrvata, Srba Bosanaca, Turci murci... Znači ide mi strašno na živce naš jezik. Ne zato što ga ne volim nego imam fobiju već”, iskreno je kazao Vuco.

