Vlatka Pokos iznenađena napisima: 'Shvatite to i izađite iz srednjovjekovnog mraka'

Bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (54) često privlači pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama. Tako su nedavno mnogi opis jedne od njezinih fotografija na Instagramu povezali s prekidom s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem (45), a sada se povodom medijskih napisa oglasila i sama Vlatka.

''Jednom davno otpjevala sam stihove 'čini mi se da svi u dvoje vino toče, da jedino sam ja odabrana od samoće…' i da, osjećala sam, znala sam da će moj život obilježiti samoća. Mojim izborom. Uglavnom volim svoju samoću", jedan je od citata iz te sporne objave.

Tekst je napisala u opisu videa u kojemu je u crnoj modnoj kombinaciji i visokim čizmama stajala na ulici.

"Ovo ne pišem prvi, a sigurno ni posljednji put, ali još me uspijeva iznenaditi količina primitivnih budalaština koje čitam o sebi u hrvatskim medijima koji su svjetonazorski, bit ću velikodušna, zapeli u 19. stoljeću. Kako drugačije objasniti činjenicu da se žene neprestano i jedino valorizira kroz njihove veze? Moja posljednja objava nije se odnosila na moju posljednju vezu; u stvari, niti na jednu vezu", navela je Vlatka.

Nastavila je da se objava odnosi na prijateljstva koja su joj posebno bitna zbog činjenice da nema vlastitu obitelj.

"Nažalost, živimo u svijetu u kojem je ljudima teško odvojiti par sekundi da bi se prijatelju obratili imenom u čestitkama tijekom blagdana. Vrlo često šalju patetične, neiskrene, generičke poruke. Da ne govorim o tome da vas ljudi koje smatrate bliskima jednostavno zaborave kad niste blizu. Tužna istina. Dok sam živjela u Kanadi, mislila sam da je razlog vremenska razlika, ali sad vidim da nije", rekla je.

Također je navela da joj prioritet nije niti veza niti muškarac te da joj je život ispunjen i bez prisutnosti istih.

"To ne znači da ne želim i ne trebam ljubav, ali s ovim znanjem i iskustvom to se rijetko događa. Neke žene nisu ovisne o muškarcima ni na koji način. I same su, vlastitim izborom. Samoća nije usamljenost, a osjećaj slobode nema cijenu. Čovjek može biti puno usamljeniji u vezi, iz mog iskustva. Nisam neka slabašna ženica koja žali za bivšim vezama; shvatite to i izađite iz srednjovjekovnog mraka", zaključila je.

