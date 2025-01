Vlatka Pokos iskreno progovorila nakon prekida: 'Znala sam da će moj život obilježiti samoća'

Vlatka Pokos (54), bivša voditeljica i pjevačica, prošlog je ljeta bila u fokusu medija zbog kratke, ali intenzivne veze s devet godina mlađim bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem (45). Iako je njihov romantični odnos trajao samo nekoliko mjeseci, a onda je uslijedio ljubavni krah, Vlatka i Većeslav navodno su ostali u dobrim odnosima. Iako o svom ljubavnom životu često javno priča, Vlatka se sada na društvenim mrežama obratila svojim pratiteljima i otkrila kako uživa u samoći.

''Jednom davno otpjevala sam stihove “čini mi se da svi u dvoje vino toče, da jedino sam ja odabrana od samoće… I da, osjećala sam, znala sam da će moj život obilježiti samoća. Mojim izborom. Uglavnom volim svoju samoću. Ipak, voljela bih da ima više onih koji započinju čestitku riječima “draga Vlatka”… Želim vam svima sretnu novu godinu, punu ljubavi, topline, dobrih prijatelja, zdravlja i zahvalnosti'', napisala je pjevačica.

Podsjetimo, za vezu Vlatke i Većeslava saznalo se u travnju, a slavna voditeljica svoju je ljubav s ragbijašem opisala kao "ljubav na prvi pogled" koja se dogodila na aerodromu. Zbog njega se i vratila u Hrvatsku iako se zaklela da nikad neće. Ipak, njihovoj je ljubavi došao kraj te je Pokos preselila u Dublin. Nakon raznih glasina o razlozima prekida, oglasila se putem društvenih mreža.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

"O njemu mogu reći sve najbolje, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ne, nitko nikog nije želio kontrolirati; to zreli ljudi ne rade. Ponekad se u životu sretne dvoje dobrih ljudi, no to ne znači da su dobri i zajedno. Nikad neću razumjeti interes javnosti i medija za moj privatan život, ali eto, enigma je riješena", objasnila je.

