Supruga Genea Hackmana frizeru otkrila da je netko prati nedugo prije njihove smrti

Betsy Arakawa, supruga poznatog glumca Genea Hackmana, prije smrti je izrazila zabrinutost zbog osobe koja ju je pratila, a o tome je govorila u razgovoru sa svojim frizerom, Christopherom, koji je ispričao da mu je Betsy nekoliko puta spomenula kako je osjećala da ju netko prati. Jednom je priznala da su ona i Gene za vrijeme odlaska ručak primijetili nepoznatog muškarca koji je parkirao ispred njihove kuće i slijedio ih.

"Rekla mi je: 'Christophere, čudim se kako zaštitari nisu primijetili kako je on došao do tamo… Jer kad smo otišli, primijetila sam da nas je taj auto pratio od kuće do restorana", ispričao je za Fox News.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Gene Hackman i njegova supruga Betsy pronađeni su mrtvi u svom domu u Santa Feu 26. veljače 2025. godine. Hackman je preminuo od bolesti srca koja je bila pogoršana Alzheimerovom bolešću, dok je Betsy navodno preminula tjedan dana prije od hantavirusnog plućnog sindroma.

