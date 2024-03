Vlatka Pokos slavi rođendan, znate li koji? Bila je ikona, a svi pamte skandal s Dikanom

Pjevačica i TV voditeljica Vlatka Pokos danas slavi 54. rođendan, a svojom je objavom na Instagram Storyju pokazala da ga je odlučila proslaviti šetajući pariškim ulicama.

Vlatka je odrasla u Sokolovcu, a profesionalnu pjevačku karijeru je započela 1989. kao članica popularne grupe "Srebrna krila" s kojom je idućih pet godina nastupala u hrvatskim dvoranama, na turnejama u SAD-u, Kanadi, Australiji i diljem Europe. Najveći hit im je bio "Na modrom nebu iznad Zagreba". Godine 1994. ostvarila je samostalnu glazbenu karijeru. Njeni najveći hitovi iz ranije faze jesu "Metak", "Ne tražim ništa" i "Potroši sve".

Istovremeno se počela baviti voditeljskim poslom te postala jedna od najpoznatijih voditeljica u Hrvatskoj. Osim angažmana na televizijama, vodila je i različite festivale i manifestacije. Uvijek je oduševljavala elegancijom, koja je njezin potpis.

Živi u inozemstvu

Vlatka je prije nekoliko godina napustila sve i otišla u Kanadu, a sada joj je stalna adresa u Irskoj.

Iako je dugo izbivala sa scene, imali smo je priliku slušati 9. veljače u zagrebačkoj Areni na Megadance partyju te se tom prilikom oglasila i na svom Instagramu u kojoj se obračunala s hejterima, ali i dala svima do znanja da se ne planira vratiti na glazbenu scenu.

U objavi koju je potom obrisala, napisala je da je bez lažne skromnosti, jedna od ikona tog vremena, dok je naglasila da, iako se ne planira vratiti glazbi, uvijek će rado gostovati na ovakvim projektima i svemu onome što u Hrvatskoj voli.

A što je s ljubavnim životom?

Tijekom svoje duge karijere bila je izložena brojnim spletkama i nepravdama. Život je nikad nije mazio, niti su joj u privatnom životu cvale ruže, a je jednom prilikom na društvenim mrežama priznala da joj je ljubav uvelike utjecala na karijeru.

Kako je rekla, nije razumjela da prava ljubav podrazumijeva podršku u svakom smislu.

Za kraj je dodala da već dugo živi sama i da joj je žao što takav život nije odabrala u dvadesetim godinama.

Vlatka iza sebe ima brak s 27 godina starijim Josipom Radeljakom Dikanom za kojeg se udala 2006. godine nakon pet godina veze. Do raspada braka došlo je nakon samo godinu dana i pet mjeseci kasnije kad je Dikan Vlatku izbacio iz stana. Medijsko prepucavanje između bivših supružnika je trajalo godinama.

Ljubavni je život opisala i u svojoj knjizi "Život u raju". Od nježnog i ljubavnog početka, pa sve do burnog i netrpeljivog kraja njihovog zajedničkog života praćenog u svim javnim medijima.

Podsjetimo, nakon što se pohvalila lijepim provedenim trenutcima u Zagrebu, pjevačica se naljutila na novinare zbog objava o njezinoj karijeri, godinama i izgledu.

"Želim prokomentirati neke napise o mojoj karijeri, izgledu i godinama, koji su se pojavili u hrvatskim medijima. Karijeru sam započela krajem 80-ih, točnije na samom kraju 1989. godine, ulaskom u grupu 'Srebrna Krila". U 90-im godinama nisam bila u svojim tridesetima već dvadesetim godinama! Dragi “novinari”, znate, dvadesete su sve ono što počinje s 20, ( dvadeset prva do dvadeset deveta godina). To su DVADESETE a ne tridesete godine. Nikada nisam skrivala svoje godine ali nema potrebe proglašavati me starijom. Glupost i površnost nemaju granica, zar ne?", napisala je u opisu objave Vlatka.

