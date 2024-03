Pjevačica Vlatka Pokos (53) objavila je video na svom Instagramu u kojem je objavila nekoliko fotografija iz Zagreba.

Nakon što se pohvalila lijepim provedenim trenutcima u Zagrebu, pjevačica se naljutila na novinare zbog objava o njezinoj karijeri, godinama i izgledu.

Foto: instagram Foto: instagram

"Želim prokomentirati neke napise o mojoj karijeri, izgledu i godinama, koji su se pojavili u hrvatskim medijima. Karijeru sam započela krajem 80-ih, točnije na samom kraju 1989. godine, ulaskom u grupu 'Srebrna Krila'", započela je Vlatka.

Dodavanje godina

Iako nema komplekse s godinama, jako ju zasmetalo što su ju proglasili starijom nego što je.

"U 90-im godinama nisam bila u svojim tridesetima već dvadesetim godinama! Dragi “novinari”, znate, dvadesete su sve ono što počinje s 20, ( dvadeset prva do dvadeset deveta godina). To su DVADESETE a ne tridesete godine. Nikada nisam skrivala svoje godine ali nema potrebe proglašavati me starijom. Glupost i površnost nemaju granica, zar ne?", napisala je u opisu objave.

Napravila spektakl u Areni

Podsjetimo, Vlatka je u veljači oduševila publiku na Megadance Partyju koji je održan u Areni. Nakon spektakla Pokos se zahvalila svojim fanovima.

"Hvala svima na prekrasnoj večeri 9.2.2024. Megadance Partyja. Hvala predivnoj publici, hvala svima koji mi šalju snimke u inbox! Predivne emocije ostaju zauvijek", napisala je pjevačica na objavi tada.

