Vjenčanje? Zaboravite! Zaručnica Keanu Reevesa prekinula šutnju i iznenadila fanove

Umjetnica Alexandra Grant (52), dugogodišnja partnerica poznatog glumca Keanua Reevesa (61), oglasila se na svom Instagramu nakon što su se prošlog tjedna pojavile tvrdnje da se par vjenčao. Njihova veza traje već sedam godina, a vijesti o navodnom vjenčanju brzo su se proširile društvenim mrežama i portalima.

Iako je Keanuov glasnogovornik nedavno službeno demantirao te tvrdnje, Alexandra je odlučila dodatno razjasniti situaciju i objasnila o čemu se zapravo radi.

Foto: Instagram/screenshot

Uz fotografiju na kojoj se ona i Keanu ljube, Grant je napisala kako se ne radi ni o zaručničkoj ni o vjenčanoj objavi, niti o slici generiranoj umjetnom inteligencijom. "Ovo je prava fotografija. Nije riječ o objavi s vjenčanja ni o nečemu što je stvorila umjetna inteligencija – jednostavno, samo poljubac. Možda trenutak prije ili poslije, s obzirom na pomalo luckaste izraze na našim licima", navela je u objavi. Dodala je kako je fotografija nastala u krateru Roden.

"Dijelim ovu fotografiju kako bih zahvalila svima na čestitkama povodom vjenčanja – iako se ono nije dogodilo", poručila je.

Grant je pritom upozorila na širenje dezinformacija na internetu, istaknuvši kako su "dobre vijesti danas itekako potrebne, ali ponekad budu i lažne", te je pozvala pratitelje da budu oprezni s onime što čitaju i dijele.

Foto: Profimedia

Dok se nagađanja o vjenčanju smiruju, Keanu se trenutno priprema za svoju novu kazališnu ulogu. Za nekoliko dana premijerno nastupa na Broadwayu u predstavi "Waiting for Godot", gdje će glumiti zajedno s kolegom iz serijala Bill & Ted, Alexom Winterom. Premijera je zakazana u kazalištu Hudson za tri dana.

