Vivien iz 'Ljubav je na selu' o novoj vezi: 'Volim starije muškarce, ulovio je premiju!'

Vivien Kurtović mnogima je poznata kao kandidatkinja RTL-ove reality emisije "Ljubav je na selu", no okušala se i u glazbenom spektaklu "Superstar". Toni je nju izbacio kao prvu natjecateljicu na svojoj farmi, no mladoj Novosađanki njegova odluka nije zasmetala. Dapače, ovo se ljeto posvetila glazbi i snimanju spota, a pronašla je i ljubav. Vivien nam je otkrila kako je bilo sudjelovati u showu te nam je rekla nešto više o svom novom muškarcu.

"Ljubav je na selu" kao životna lekcija

Vivien će emisiju pamtiti po mnogim zabavnim trenucima, no za nju sudjelovanje u showu predstavlja i važnu životnu lekciju.

"Lijepo sam se provela te sam upoznala brojne divne i drage ljude s kojima sam i dalje u kontaktu. I mogu reći da me nekako ta emisija usmjerila dalje ka životu i izboru svojih partnera te prijatelja", rekla je.

Foto: RTL Vivien i Toni - Ljubav je na selu

Dodala je da je uživala u obavljanju zadataka na farmi s obzirom na to da voli "muške" poslove. Ipak, nije nedostajalo ni napetih trenutaka zbog odnosa između Tonija i Valentine s kojima je ostala u kontaktu, kao i s brojnim drugim kandidatima.

Njeno srce osvojio Talijan

Vivien je ovo ljeto obilježio poseban muškarac kojeg je upoznala u Crnoj Gori. Misteriozni Talijan odmah je osvojio mladu glazbenicu te je njihovu vezu ovjekovječio prstenom, no još uvijek nije riječ o prosidbi.

"Na njegov šarm sam pala kao što kruška padne s grane. Dobila sam prelijep poklon i osjetila sam da je to jako lijepa ljubav i odmah su mi zaigrali leptirići u trbuhu. Prosidba? Vidjet ćemo što Bog da i kako se budu zvijezde na nebu poklopile", objasnila je.

Godine su samo broj

Njen novi muškarac stariji je 19 godina, no veća razlika u godinama Vivien ne predstavlja problem.

"Volim starije muškarce. Klinci su malo neozbiljni, a 19 godina razlike meni apsolutno ne smeta, godine su samo broj. Mogu reći da je ulovio premiju!", otkrila je.

Par trenutno živi odvojeno na velikoj udaljenosti, ali pokušavaju održati bliskost i povjerenje.

Foto: RTL.hr

"Veza na daljinu vrlo je zahtjevna jer, prije svega, treba tu biti puno povjerenja jer ako nema povjerenja, nema ni veze. Ako se ljudi dovoljno vole i ako im je dovoljno stalo jedno do drugoga, oni će sve napraviti za tu drugu osobu. Nadam se da će on doći kod mene u Beograd", rekla je. Vivien voli spontanost, pa ne zna reći u kojem smjeru ide njihova veza. No, ima određena očekivanja za koja želi da se ostvare u njihovom odnosu.

"Očekujem da bude tu uz mene, da mi daje punu podršku, da mi pomaže i da mi daje ljubav", objasnila je Vivien.

Veliki glazbeni planovi

Vivien ne može zamisliti svoj život bez glazbe te nerijetko nastupa i radi na novim pjesmama. Nedavno je izbacila singl "Gori balkan" za koji vjeruje da će biti velik hit. Spot je snimala u Crnoj Gori, a za njegovu je produkciju zaslužan popularan producent koji je surađivao s Desingericom.

Foto: RTL Vivien Kurtović

"Glazba je moj život. Obožavam pisati pjesme, pjevati, to sam ja. Bez glazbe ne bih svoj život mogla zamisliti i smatram da ću se time nastaviti baviti od sada do kraja života. Nadam se albumu i Eurosongu", zaključila je.

