Kad Marija iz grada stigne na farmu: Jesu li muškarci sa sela bolji od gradskih momaka?

Magistra novinarstva Marija Horvat (30) koja se bavi modelingom, nije samo poznato lice iz reality emisija, već i svestrana žena koja se okušala u raznim ulogama. Kao bivša najmlađa direktorica nogometnog kluba u Hrvatskoj – NK Rudeš, Marija je uvijek bila spremna na izazove. Iako priznaje da nije vješta u kuhinji, to je nije spriječilo da se prijavi u emisiju ''Večera za 5'' zbog želje za novim iskustvima. Naime, Marija se u trećoj sezoni ''Gospodina savršenog'' borila za srce doktora fizike Tonija Šćulca, a kako kaže, simpatično joj je što je na putu do pronalaska svog partnera dva puta naišla na muškarca imena Toni te smatra da to nije nikakva slučajnost. Trenutno ju gledamo u showu ''Ljubav je na selu'' u kojem se bori za srce Tonija Patrčevića, a otkrila nam je razliku između muškaraca sa sela i onih iz grada.

Što vas je potaknulo da potražite ljubav u showu 'Ljubav je na selu'?

Prije svega, novo iskustvo. Željela sam pokazati da itekako mogu izaći iz svoje komfort zone. Mislim da svako iskustvo čovjeka nauči nečemu novome. Također, mnogi sportaši i poznati su ipak sa sela, tako da nikad ne treba imati predrasude.

Odgovara li vam više život na selu od života u gradu i je li to imalo utjecaja na vašu odluku da sudjelujete u showu?

Više mi odgovara život u gradu, čak mi je i Zagreb, iskreno, pomalo dosadio. Rado bih se preselila u neki veći grad u inozemstvu, a grad mojih snova je oduvijek bio Beč.

Foto: RTL

Kako biste opisali svoj idealan tip muškarca i mislite li da Toni Patrčević iz 'Ljubav je na selu' odgovara tom opisu?

Uvijek se našalim da je moj idealan tip sportaš od dva metra i sto kilograma. Volim visoke dečke, po mogućnosti da je sportski tip. Uz moj životni stil to bi mi najviše odgovaralo. Toni je sportaš, ali po fizičkim karakteristikama ne odgovara skroz mom tipu. Kada je Toni u pitanju, svidio mi se više njegov karakter – da je dobra osoba, izuzetno susretljiv, tolerantan, iskren i drag.

Kao najmlađa direktorica nogometnog kluba u Hrvatskoj, bili ste okruženi brojnim nogometašima. Je li vam se neki od njih udvarao? Ako da, koji upad biste izdvojili?

Istina, u nogometu sam radila vremenski dosta dugo i bila sam svakodnevno okružena sa sportašima, trenerima i nogometnim agentima. Naravno da je prirodno da se i u poslu često rađaju simpatije, tako da je bilo situacija gdje se udvaraju i poznati i manje poznati, no ipak radije ne bih o imenima. Ono što mogu reći jest da je svaki dečko kojeg sam smatrala partnerom do sada bio sportaš. Neke stvari ipak volim zadržati za sebe, a ako ću s nekim sportašem biti u vezi, svakako ću rado podijeliti to s medijima. Ne volim skrivanje, kod mene je sve transparentno, tako da obećavam da ćete na vrijeme saznati.

Foto: RTL

Kako biste usporedili njihov stil udvaranja sa stilom udvaranja farmera u emisiji 'Ljubav je na selu'?

Svatko ima svoj stil udvaranja, ali bili su puno direktniji i puno više su se trudili. Jednom me jedan nogometaš pitao kako me može osvojiti. Ja sam ga zezala da buketom od sto i jedne ruže, nije bio u Hrvatskoj, pitao me za adresu i poslao mi je buket bijelih ruža. Bila sam šokirana jer nikada nitko to za mene ni u vezi nije napravio. Toni je ipak već i prije mog dolaska našao srodnu dušu, pa je bio dosta distanciran i nije bilo prilike za upucavanje. Tako da, Toni se prema meni odnosio iznimno prijateljski.

