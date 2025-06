Vitka i elegantna plijenila poglede: Miranda (59) iz Seks i grada nikad bolje nije izgledala

Glumica Cynthia Nixon mnogima poznata po ulozi iz kultne serije Seks i grad gostovala je u emisiji Watch What Happens kako bi razgovarala o novoj sezoni serije 'And Just Like That' u kojoj je ponovno utjelovila poznati lik Mirande.

Glumica je pri dolasku u studio svojim besprijekornim izgledom privukla veliku pažnju fotoreportera.

Foto: Profimedia

Nosila je elegantnu žutu haljinu, a pohvale na račun njezine fizičke forme nisu izostajale.

Foto: Profimedia

Također, haljinu je ukomponirala s crvenim potpeticama što je dodatno upotpuno njezin outfit.

Foto: Profimedia

Serija And Just Like That se počela prikazivati 2021. godine kao moderni nastavak originala. Prikazala je kako se Miranda, sada u svojim 50-ima, nosi s promjenama u karijeri, majčinstvu, ali i u osobnom životu. Jedna od najzapaženijih priča bila je njezina nova romantična veza sa Che Diaz čime se lik Mirande otvorio prema queer identitetu. U novim epizodama također se vidi njezin razvod od dugogodišnjeg partnera Stevea Bradyja, što je izazvalo brojne reakcije publike.

Osim glume, Cynthia je i sama redateljica nekoliko epizoda ove nove serije. Iako je serija And Just Like That... naišla na različite reakcije gledatelja, Mirandin lik ostao je među najupečatljivijima i pokazao koliko su se i žene iz Sexa i grada razvile kroz godine.

Foto: Profimedia

Nixon je i izvan serije vrlo aktivna. U stvarnom životu bavi se politikom i društvenim aktivizmom. Kandidirala se i za guvernerku savezne države New York, a poznata je i kao zagovornica prava LGBTQ+ osoba, budući da je i sama u istospolnom braku sa svojom suprugom Christine Marinoni s kojom ima dijete. Osim toga i dalje glumi u drugim serijama poput povijesne drame The Gilded Age te nastupa i režira u kazalištu. Glumica je također veliku pažnju javnosti privukla kada je otvoreno govorila o svojoj borbi s rakom dojke koji joj je dijagnosticiran 2006. godine, a od kojeg je uspješno izliječila. Od 1988. do 2003. bila je u vezi s Dannyjem Mozesom s kojim je dobila dvoje djece: sina Samuela (29) i Charlesa Ezekiela (23).

